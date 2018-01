El PSOE denuncia que el 50% de las inversiones de los presupuestos son partidas sin ejecutar en 2017

El 50% de las inversiones previstas para los presupuestos 2018 en el Ayuntamiento de León proceden de partidas no ejecutadas de las cuentas del pasado año y que han sido trasladadas al presente ejercicio. Así lo ha denunciado hoy el portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Diez, quien ha criticado que es una situación que "se repite una y otra vez en los presupuestos" del equipo de Gobierno del PP.

Unos presupuestos a los que el PSOE ha anunciado la presentación de 39 enmiendas por valor de seis millones de euros y con el objetivo de ingresar en las arcas municipales otros cuatro millones de euros.

Unas cuentas que se llevarán a Pleno el próximo miércoles y que como ya ha adelantado Diez no contarán con el respaldo socialista. "Tras su análisis hemos constatado que se trata de un ejemplo más de la incapacidad y nula gestión del PP y de su socio de gobierno Ciudadanos (C's)", ha denunciado Diez. Unas cuentas que, según el edil, se han elaborado de espaldas a la oposición y son el resultado del "pasteleo entre PP y su muleta de gobierno C's"

En su análisis de los presupuestos, Diez ha apuntado que los ingresos se incrementan un poco debido a la importante partida del Palacio de Congresos y sobre todo por las ayudas europeas a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi). "Un proyecto que debería ser muy importante para dinamizar la zona norte de León y que se ha convertido en el cajón de sastre de las ocurrencias de C's", ha criticado Diez.

Entre las enmiendas del PSOE destacan los 2,5 millones para la continuidad de la ronda interior. A este respecto, el portavoz del PSOE ha recordado cómo el PP destinó una partida para la ronda que no ejecutó y que "no sabemos el por qué no se ha incluido para este ejercicio". Otras partidas van dirigidas al mantenimiento de la ciudad, la creación de una mesa de turismo y una para el mantenimiento del Palacio de Cogresos.

Entre las propuestas en materia de ingresos y ahorro, Diez ha apostado por una política clara en la cesión y contraprestaciones por edificios de titularidad municipal, así como la salida del Ayuntamiento del Consorcio Provincial de Turismo al considerar que no aporta nada a la ciudad. Diez también ha exigido la renegociación con la Junta del acuerdo marco para la prestación de Servicios Sociales a los niveles del año 2009 y la eliminación de proyectos poco viables como la creación de un playa fluvial.

Por último, Diez ha echado en falta en las cuentas la inexistencia de políticas concretas en materia de empleo o la nula partida de inversión en materia de Cultura, que apenas cuenta con 180 euros. "Unas cuentas que demuestran que el PP y C's son cada día más incompetentes y que carecen de un proyecto de ciudad", ha afirmado Diez.