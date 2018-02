El PSOE denuncia que el Consejo de Nuevas Tecnologías se constituye con tres años de retraso

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León ha denunciado hoy que el equipo de gobierno del Partido Popular y su socio Ciudadanos ha tardado casi tres años en convocar la constitución del Consejo Municipal de Nuevas Tecnologías, "una demora que muestra la escasa preocupación del alcalde por este sector".



El portavoz, José Antonio Diez, explica por medio de un comunicado que una ciudad que aguarda y debería aspirar a ser polo tecnológico no puede permitirse esta desidia en un sector que avanza cada día.

"Esta demora nos hace perder competitividad porque en este sector la colaboración entre empresas e instituciones es esencial si queremos avanzar", ha señalado el portavoz socialista.



Diez apunta que el Partido Popular ha tardado más de un año en convocar la reunión constituyente desde que se aprobó, en pleno en febrero de 2017, el Reglamento Regulador que nombra presidente al alcalde y estipula la participación de los representantes de las asociaciones profesionales.



"Si a esta demora se une el hecho de que en este mandato, casi tres años, no se ha avanzado absolutamente nada en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la ciudad, seguimos sin disponer de wifi en las calles y no hemos avanzado prácticamente nada en administración electrónica podemos concluir que el balance en este sector es pésimo", recalca Diez.

Ha precisado que le preocupa mucho que los proyectos que se han adelantado para nuevas tecnologías derivados de los fondos Edusi (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) sean, cuanto menos, poco ambiciosos.



"Creemos que vamos a perder una nueva oportunidad de avanzar en este sector en el que estamos desaprovechando deliberadamente las sinergias del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), de la Universidad y de las empresas del sector quizá supeditados a los intereses de grupos políticos que están pensando solo en su beneficio y no en el avance del sector que es esencial", afirma Diez.