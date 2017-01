El PSOE denuncia que la Junta sabotea el centro logístico de Torneros

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, ha denunciado hoy que la Junta de Castilla y León está saboteando el centro logístico de Torneros en favor de otros proyectos.



En este sentido y a través de un comunicado, ha señalado como la Junta está realizando todo tipo de esfuerzos, incluidos los presupuestarios, para impulsar el Área Central Logística prevista en el Cylog.



En este caso, aportando 4 millones de euros más para crear una central de transformación eléctrica y poder así comercializar suelo en el macropolígono que el Gobierno autonómico impulsa en Cigales, Cabezón y Corcos.



"Para desarrollar la primera fase de ese polígono en Valladolid ya se han invertido 48,5 millones de euros y ahora se llegará con los 4 adicionales hasta los 52,6, unas cifras totalmente sangrantes en comparación con la actitud que la Junta lleva años adoptando respecto a la plataforma multimodal de Torneros", ha remarcado Diez.



El portavoz socialista ha denunciado también "que la Junta, desde la Consejería de Economía que dirigía Tomás Villanueva, creaba artificial y deliberadamente este núcleo logístico en detrimento de León, que posee objetivamente mejores condiciones para desarrollar con menos inversión Torneros".



Una política que, a juicio de Diez, contó con el beneplácito del entonces consejero de Fomento y ahora alcalde de León, Antonio Silván, que "miraba para otro lado, cuando no cooperaba y aplaudía estas inversiones".



Diez ha subrayado "la insostenible situación de Silván como alcalde de León, ya que su apuesta como consejero de Fomento por el eje de desarrollo Salamanca-Valladolid-Burgos le impide mostrarse reivindicativo ante la Junta, algo que una ciudad y una provincia como León no puede permitirse ni un minuto más."



"Mientras el alcalde guarda silencio sobre la discriminación permanente de la Junta a León, seguimos cada día conociendo nuevos datos socioeconómicos negativos para la ciudad y la provincia", ha añadido el concejal.



Para el PSOE es crucial desarrollar la plataforma multimodal de Torneros "ya que hoy por hoy es la única opción que tenemos para crear empleo y no nos podemos permitir el lujo de tener un alcalde mudo, sonriente pero mudo", ha resaltado Diez.



Por último, Diez ha considerado que "Silván tiene secuestrado al grupo de procuradores del PP leoneses y eso facilita a la Junta su labor de sabotaje, obstaculización y estorbo que desarrolla para imposibilitar la puesta en marcha de Torneros".



Una situación que, a su vez, facilita también la inversión de cantidades millonarias en Valladolid para seguir dotando a la provincia vecina de más y mejores herramientas para generar empleo y riqueza a costa de provincias como la leonesa..