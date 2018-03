El PSOE denuncia que la restauración de cielos abiertos sólo genera cuatro empleos locales al año

Lo que de verdad daba trabajo era la propia actividad minera en si, y todo lo que giraba alrededor. Si algún iluso pensaba que los trabajos de restauración de antiguas explotaciones generaría mucho trabajo, se equivocaba. y cuando se acaben hasta los trabajos de restauración, y cierren las centrales, a vivir del aire, eso si, igual algo más limpio. Y en la vecina As Pontes, quemando sin parar.... Como no lo expliquen mejor, no lo termino de entender....