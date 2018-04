El PSOE exige aclaraciones sobre el "peligroso" Parque de Cantamilanos

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León volverá a llevar a los órganos municipales la construcción de un peligroso parque infantil en el barrio de Cantamilanos cuya ubicación ha sido cuestionada incluso por el Procurador del Común. Así, en la próxima reunión de la Comisión de Urbanismo, los ediles del PSOE reclamarán conocer qué decisión se ha adoptado tras los reparos del defensor de la ciudadanía a este espacio y la evidente peligrosidad y falta de condiciones del área elegida por los ediles del grupo Ciudadanos.



El concejal socialista Luis Miguel García Copete precisa que esta área infantil ideada por Partido Popular y Ciudadanos no cumple las más mínimas condiciones de una zona segura, ubicada junto a la carretera de Asturias en una vía de denso tráfico y sin accesos seguros.



El concejal recuerda que ya el pasado mes de marzo, el Grupo Socialista llevó a pleno una serie de preguntas sobre la continuidad de este proyecto tras las dudas del Procurador del Común por la peligrosidad de la parcela elegida, así como por la falta de acceso seguros para los menores que pudieran hacer uso de estas instalaciones especialmente cuando se concibió como un parque inclusivo destinado a pequeños con discapacidad. Además, reclamó qué informes técnicos o criterios políticos avalaron la decisión de ubicar exactamente en ese lugar el parque infantil.



“En la sesión plenaria, la concejala Ana Franco evitó cualquier respuesta redirigiendo la pregunta a los ediles de Ciudadanos, pero pasado más de un mes de esta sesión se pueden ver los efectos de los primeros trabajos en la zona y no se ha aclarado si se continuará con ellas, se perderá lo invertido o se paralizará definitivamente”, explicó el edil que recogiendo las demandas y sugerencias de la asociación de los vecinos exige que se busque una ubicación idónea y que se siga trabajando para dotar de espacios comunes a un barrio carente de infraestructuras y que requiere una actuación especial.



García Copete también recordó que el PSOE aboga por la dotación de juegos y áreas infantiles inclusivos en todos los parques de la ciudad y no por limitar estos equipamientos adaptados a un parque en concreto.