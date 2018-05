El PSOE exige que la poda de árboles en León respete el ciclo de la naturaleza

Otra vez el mismo problema. ya no se cuantos años van de quejas por la poda de los arboles a destiempo. Desde que se privatizo el servicio de jardines es un autentico desastre. Solo cuidan un poco lo del centro el resto esta totalmente desatendido, cuando no abandonado. Si a eso unimos que lo que se hace esta mal o a destiempo, pues eso quejas que no se atienden no se muy bien porque. Se esta haciendo un daño a los arboles difícilmente reparable y también a los ciudadanos, que al fin de cuentas son los propietarios de este bien tan útil. Si alguien causa un daño a un elemento de mobiliario urbano, el Ayuntamiento le reclamara los daños y con razón. Se esta causando un perjuicio y este Ayuntamiento no solo pasa olímpicamente, sino que ademas les paga y no atiende a los vecinos. Ignoro que titulación o conocimientos se exige para ese trabajo, lo que si esta bien claro es que ni los tienen ni se les espera.