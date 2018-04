El PSOE fuerza que el Pleno decida si se peatonaliza Ordoño II tras la obra

álvaro caballero | león

Para que «cada uno se retrate y diga hacia dónde quiere que camine la ciudad», el PSOE registró ayer la petición de un Pleno extraordinario en el que se debata la peatonalización de Ordoño II. Los socialistas presentaron la moción con el objetivo de que se apruebe que, «una vez finalizadas las obras en curso de reurbanización de la calle Ordoño II o en el transcurso de las mismas, se tomen todas las medidas necesarias para convertir esta vía en una calle de acceso restringido a residentes, tareas de carga y descarga, transporte público y emergencias, ?uso preferentemente peatonal, con habilitación y señalización de un carril bici bidireccional a lo largo de la avenida que conecte con los ciclo carriles ubicados en la zona».

Pese a que no tendría fuerza normativa, puesto que el equipo de gobierno no estaría obligado a cumplir el acuerdo, la moción se topará con la postura de Ciudadanos. «Lo dijimos varias veces, después de consultarlo con vecinos y comerciantes: no es momento de peatonalizar Ordoño II y sí de ocuparnos de nuestras calles. Sacar este debate ahora, con unas obras en marcha, además de ridículo, es oportunista», insistió ayer en las redes sociales su portavoz, Gemma Villarroel, quien defiende esta decisión desde marzo de 2017, 6 meses después de reconocer que le habían trasladado el proyecto original y un año y medio más tarde de que el PP lo anunciara. A esta negativa se suman los populares, que se han plegado a la formación naranja a pesar de que la peatonalización era su proyecto urbanístico propio de referencia del mandato.

Los bloques definidos se completan con el apoyo de León Despierta y En Común a la peatonalización, así como de la UPL, que ayer insistió en su apoyo a la restricción del tráfico subrayó que el PP es «rehén de Ciudadanos». Desde estas posiciones de salida, los socialistas reclamaron al alcalde que «sea valiente y no sólo piense en los resultados electorales», puesto que el apoyo de todas las formaciones excepto el grupo naranja hace que «tenga una oportunidad de subirse al carro perfectamente justificada».

Diez incidió en que «es un buen momento para decidirlo porque todavía habría tiempo para hacer algunas pequeñas modificaciones», a pesar de que la obra está en marcha. El portavoz socialista insistió en que el Pleno permitirá debatir «con total transparencia, con datos y cifras de tráfico y con criterios de futuro y desarrollo urbanístico sostenible, la posible conversión de Ordoño II en un espacio prioritario para los peatones, lugar esencial para el fomento de un modelo de desarrollo y movilidad urbana sostenible y zona de apertura y acceso del área histórico-patrimonial más abierta, cómoda y accesible». La sesión plenaria servirá además para que «se dé cuenta de los procedimientos que se van a abordar para solventar las soluciones derivadas del aparcamiento subterráneo», reseñó el edil de la oposición, quien recordó que en el mes de julio el PP y Ciudadanos «ya bloquearon que se debatiera».