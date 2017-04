El PSOE lamenta que el PP y C'S condenen a una financiación injusta al Festival de Magia

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León lamenta la ocasión perdida por Ciudadanos y el Partido Popular para garantizar la pervivencia del Festival León vive la Magia y la financiación justa por parte de la Junta de Castilla y León.



Además, muestra su decepción por el hecho de que el grupo Ciudadanos siempre se alíe con el PP para proteger a la Junta aunque ello suponga perjudicar a los leoneses.



La concejala socialista Susana Travesí explica que la moción aprobada en el pleno municipal del pasado viernes es insuficiente para dar continuidad a un Festival que es referencia nacional y que se ha convertido, desde su puesta en marcha en 2004, en un evento esencial para la ciudad.



"La moción se queda ostensiblemente corta para avalar la continuidad del proyecto y, lo que es más importante, garantizar su sede en León", señala.



"Limitarnos al respaldo institucional cuando deberíamos haber aprovechado el debate para comprometer a la Junta a una financiación similar a la que da a otros festivales de la comunidad y atar su sede a León deberían ser objetivos fundamentales y sólo desde el respaldo al Gobierno de la Junta entendemos el voto de Ciudadanos y Partido Popular contra la enmienda del PSOE que así lo exigía", añade la edil socialista.



Travesí lamentó especialmente la connivencia de Ciudadanos con el PP para proteger al PP aunque esto suponga un perjuicio claro para los leoneses.



"Cuando estudiamos las cifras de las cantidades que la Junta de Castilla y León aporta a los festivales de la comunidad constatamos que este evento de León recibe unas migajas comparado con esos eventos que, en muchos casos, no tienen la repercusión nacional e internacional que tiene León vive la Magia", recalca la edil socialista.



Apunta, a modo de ejemplo, que los 114.000 euros que se aportan al Festival de Títeres de Segovia, los 575.000 que se dan para el festival internacional de las artes de Castilla y León de Salamanca, los 160.000 euros que el Ejecutivo autonómico destina para el Festival de Circo de Ávila, los 111.250 euros del Festival de Teatro de Ciudad Rodrigo o los 90.000 que el Festival Internacional de Blues de Béjar recibió el pasado año cuando la Junta financió con 6.000 euros el festival leonés.



El Grupo Socialista presentó in voce en el Pleno Municipal una enmienda de adicción a la moción de Ciudadanos para conseguir respaldo institucional para el Festival, una moción que, por aclarar, no rechazó en ningún momento el PSOE.



En la enmienda de adicción se reclamaba exactamente "que se mantenga la ciudad de León como centro neurálgico y sede del Festival de Magia y que la aportación económica que la Junta de Castilla y León realice a este evento se equipare con la que hace en otros Festivales de la Comunidad, y que esta aportación sea destinada a actividades del Festival que se realicen en la ciudad de León", propuesta que respaldaron los grupos León en Común, León Despierta y UPL que comprendieron perfectamente la importancia de la petición socialista.



"Es obvio que Ciudadanos está consolidando con sus votaciones en León y en Valladolid al PP y a la Junta, ellos tendrán que explicar porqué este ilógico respaldo cuando las decisiones perjudican a León", reiteró la edil del PSOE.