El PSOE de León reclama a la Junta la construcción del instituto de La Virgen del Camino proyectado hace ocho años

El PSOE de León exige en las Cortes que la Junta inicie “de forma inmediata los trámites necesarios para la construcción de un instituto de Enseñanza Secundaria en la Virgen del Camino”. Explicaron que la obra se incluyó en 2010 en los planes de la Consejería de Educación para la creación de nuevos centros, pero desde entonces, subrayan en un comunicado, está olvidada en los cajones de la Administración autonómica. Así se recoge en la proposición no de ley firmada por los cinco procuradores socialistas de León (María José Díaz-Caneja, Tino Rodríguez, Gloria Acevedo, Óscar Álvarez y Álvaro Lora) y en la que también se reclama la apertura de una partida específica para este fin en los presupuestos del próximo año. La procuradora del PSOE por León, María José Díaz-Caneja, que encabeza la iniciativa parlamentaria, se hace eco de la petición de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio público de La Virgen del Camino sobre que “la única medida posible para acabar con la masificación del centro, en el que el alumnado cursa desde infantil hasta cuarto de la ESO, es la construcción de un instituto, ya que consideran que la solución ofrecida por la Consejería de Educación de ampliación del colegio con seis nuevas aulas no es más que un parche que no resuelve el problema”. La Ampa también recuerda que, en su día, el proyecto del instituto llegó a contar incluso con partidas presupuestarias, “pero, por motivos que desconocen, se acabó abandonando”.

La parlamentaria autonómica leonesa precisa que en el año 2010 “la Consejería de Educación anunció la inversión para 2011 de 18,76 millones de euros en la construcción de 16 colegios de Educación Infantil y Primaria, siete institutos de Secundaria y un centro que englobaría todas las fases de la enseñanza obligatoria en Boecillo (Valladolid), según reflejaba el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2011”. Díaz-Caneja añadió que 3,1 millones de esa inversión irían destinados a la creación de siete institutos en Guijuelo y Villares de la Reina, en la provincia de Salamanca; Riaza y Segovia capital; La Virgen del Camino, en León, y Arroyo de la Encomienda y La Cistérniga, en Valladolid.

En el colegio Camino de Santiago de la Virgen del Camino cursan estudios en la actualidad 730 alumnos de entre tres y 16 años. La Ampa reclama la construcción del comprometido instituto de Secundaria para descongestionar el colegio “ya que la carencia de espacios dificulta la convivencia y que se imparta una formación de calidad”, apunta la procuradora del PSOE por León.