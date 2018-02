El PSOE lleva al Congreso la demora de la integración que lastra a Feve

álvaro caballero | león

Después de siete años de «desmantelamiento oculto y progresivo de la línea», con «demoras en la integración» para la que «no existe todavía fecha para la apertura de la línea, ni se dispone de la reglamentación para que los trenes tram entren en modo tranviario en la ciudad de León», el PSOE exigirá en el Congreso que se adopten «las acciones necesarias para garantizar la recuperación del servicio» y el «estado óptimo de la infraestructura» en la provincia. La reclamación, articulada en forma de Proposición No de Ley firmada por los once diputados de las provincias del norte por las que discurre la vía estrecha, insiste en que el Gobierno central ejecuten «las gestiones oportunas con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe» para que se logre «el correcto funcionamiento del trazado de ancho métrico en la cornisa Cantábrica y León con la dotación urgente de medios humanos y material rodante».

La iniciativa parlamentaria, rubricada desde León por la diputada socialista Aurora Flórez, insta al Gobierno a «agilizar y finalizar los trabajos de integración en la ciudad de León» con el objetivo de permitir «la recuperación del servicio ferroviario hasta la denominada ‘Estación de Matallana’». Para lograr esta meta, la Proposición No de Ley recalca que se debe «aprobar la reglamentación necesaria para ello», después de que Adif justificara en las pasadas semanas que, finalizadas las obras civiles a tan sólo la falta de pequeños remates, ahora la reapertura de la línea depende de que se haga este cambio normativo que ya se anunció que estaba a punto de firmarse en junio de 2016.

La propuesta socialista abunda en que «en la provincia de León los retrasos de las obras de integración en la ciudad de León y las graves deficiencias en los servicios prestados provocaron la pérdida de casi 200.000 viajeros, aproximadamente un 60%». «Esto supone el aislamiento de una población que supera los 30.000 habitantes repartidos en un centenar de poblaciones que jalonan el recorrido de la línea de vía estrecha en la provincia», como se describe en el documento registrado en el Congreso de los Diputados.

Los socialistas recalcan en su escrito de argumentación que «la integración ferroviaria en León ha pasado de contar con un presupuesto anual de 28 millones de euros en 2011 a 4 millones en 2012», además de que inciden en que «de los más de 32 millones presupuestados durante la legislatura 2011-2015 se ejecutaron menos de 6 millones». El resultado de esta falta de cumplimiento de los plazos, que fijaban la entrada en funcionamiento de la infraestructura en el segundo semestre de 2012, hacen que «la parálisis de las obras de integración cueste 700 euros al día a los leoneses: el coste del transporte alternativo en autobús entre La Asunción y la estación de Matallana, además del rechazo que supone para los viajeros este trasiego que nació con carácter temporal pero se ha prolongado deforma indefinida».

No se queda sólo en la reclamación de la obra civil la iniciativa. Los socialistas propugnan que el Gobierno central realice «los estudios oportunos para conseguir las frecuencias necesarias para satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas». El apunte se apoya en lqa descripción de una realidad actual marcada por «la falta de inversión y mantenimiento que hay en muchas estaciones y apeaderos», así como «las continuas supresiones con transbordos por carretera debido a que una parte de la flota de trenes tiene más de 30 años», como reseña el PSOE. En la exposición general de todo el ancho métrico, que afecta al resto de provincias implicadas por la vía métrica, el grupo parlamentario en el que se integra Flórez critica que «es también insuficiente la dotación de maquinistas, que en ocasiones conlleva la supresión de los trenes y que el trayecto se tenga que realizar en autobús y de comerciales a bordo (interventores) de forma que hay usuarios que no abonan el billete y no se contabilizan los viajeros».