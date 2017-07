El PSOE ofrece a Silván sus ocho votos para la peatonalización de Ordoño II

ÁLVARO CABALLERO | LEÓN

No son estrictamente necesarios, puesto que el proyecto no pasará por Pleno ni comisión informativa ya que no exige modificación presupuestaria, pero si los necesita, el PSOE retó ayer a Silván a que «cuente con los ocho votos socialistas», si apuesta por la peatonalización de Ordoño II. «Además, no serían los únicos que se sumarían a la propuesta», auguró el portavoz, José Antonio Diez, en referencia a que los otros grupos de la oposición, León Despierta, En Común y UPL, ya han mostrado su disposición a sacar el tráfico de la céntrica avenida y dejar tan sólo paso para el transporte público, servicios y residentes.

Frente a esta postura, que era la que defendía de inicio el PP cuando avanzó el proyecto en diciembre de 2015, tan sólo queda posicionado Ciudadanos. En lugar de plegarse a la formación naranja, Diez desde el PSOE vuelve a «tender la mano al alcalde para que lleve a cabo la medida de peatonalizar, pero con un proyecto ambicioso que supere su estado actual de masificación, que incida en mejorar la huella ecológica de la ciudad, con carril bici bidireccional y con una solución económicamente razonable alejada de cualquier solución que implique derroche económico».

El portavoz insistió en que «Ordoño II podría ayudar a León a convertirse en el modelo de ciudad ecológica y sostenible que busca», pero el proyecto «ha pasado de ser la iniciativa estrella del alcalde, que inicialmente contemplaba la peatonalización, a convertirse en un parche costosísimo para los leoneses». Diez incidió en que «se despilfarrarán más de 500.000 euros y sin asegurar la solución de los problemas de la calle, ya que las deficiencias del aparcamiento continúan sin resolverse».

El PSOE expuso que no entiende «las prisas por realizar la obra cuando continúan sin subsanarse las deficiencias del parking». «Ordoño II se merece un proyecto que haga de León una ciudad pionera en movilidad, que sea sostenible, duradero y que ambicione algo más que reemplazar las jardineras», subrayó el portavoz, quien subrayó que «no es de recibo acometer esta obra cuando no se han resuelto las filtraciones y daños que sufre el aparcamiento subterráneo y que han supuesto que la calle se haya tenido que levantar más de 20 veces en los últimos años». «Además, continúan sin abordarse soluciones para la contaminación acústica, elevada en la zona», detalló.

Las críticas llegan después de que el PP haya decidido ejecutar la intervención con fondos propios, sin esperar a la indemnización de 850.000 euros —350.000 euros para la impermeabilización y asfaltado en superficie— que reclaman a Canfogestión, la sociedad 100% de Liberbank que se quedó con la titularidad de la deuda tras la quiebra de Martínez Núñez. La obra, presupuestada en 600.000 euros, se centrará en asfaltar la calzada para dejarla a 5 centímetros de altura de la acera, cambiar las jardineras por otras menos voluminosas y cambiar el mobiliario.