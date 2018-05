El PSOE pide a la Junta que la Escuela de Idiomas se extienda por la provincia

El PSOE ha reclamado a las Cortes de Castilla y León a que se insta a la Junta a crear extensiones de la Escuela Oficial de Idiomas de León, o de las otras poblaciones que disponen de la misma, en aquellos puntos de la provincia donde haya un número de alumnos suficientes para implantar esta oferta educativa". Así lo reclama literalmente la proposición no de ley (PNL) que el Grupo Socialista ha presentado para su debate en el Parlamento autonómico.



La iniciativa surgió a raíz del reciente encuentro mantenido por el procurador del PSOE por León Álvaro Lora, con responsables de Juventudes Socialistas de León, José Manuel Rubio y Ángel Rodríguez, y con el secretario provincial del PSL-PSOE, Javier Alfonso Cendón. Actualmente, la provincia de León dispone de tres centros situados en León, Astorga y Ponferrada.

De los siete partidos judiciales que hay en la provincia, cuatro no disponen de Escuela de Idiomas: Sahagún, Cistierna, Villablino y La Bañeza.



El parlamentario autonómico Álvaro Lora, que encabeza la PNL junto al resto de procuradores socialistas leoneses, ha precisado al respecto que, "incluso dentro del propio Partido Judicial de León, se encuentran municipios a muchos kilómetros de distancia sin la posibilidad de transporte público para acceder a estos estudios". "Debemos acercar el conocimiento de idiomas a aquellos alumnos que, por encontrarse viviendo en un medio rural o por tener dificultades con el transporte, no cuentan con los medios para poder estudiar uno o varios idiomas, lo que origina que no tengan las mismas oportunidades", ha apuntado Lora.



Por su parte, el líder de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, ha mostrado su total apoyo a la PNL y ha reclamado a la Junta "que deje de predicar y de lamentarse por la despoblación que padece esta provincia y empiece a dar trigo en este ámbito educativo y en todos los demás". Cendón ha resaltado que es obligación de la Administración autonómica acercar la educación a todos los alumnos de la provincia de León, para lo que es necesario llevarla a todos los rincones con el fin de que sea accesible para todos.