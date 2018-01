El PSOE plantea enmiendas por 10 M€ para mejorar León

A. G. Puente | león

Ya anuncia que los socialistas no apoyarán el presupuesto planteado por el equipo de gobierno y plantea 39 enmiendas a las nuevas cuentas para la ciudad por valor de 10 millones de euros (seis en el capítulo de gastos y los otros cuatro en el de ingresos). El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Antonio Diez, calificó de «pasteleo del PP y Cs» el presupuesto 2018. «Básicamente es igual que el de años anteriores, así la ciudad no puede conseguir el objetivo de lograr un mejor posicionamiento y ganar competitividad en ámbitos como el turismo, tampoco hay un impulso a la política de creación de empleo».

Ironizó con «ocurrencias» planteadas por Ciudadanos como los urinarios públicos y la playa fluvial. «La capital necesita antes cosas más importantes, estas cuentas no sirven para contribuir a lo que León necesita, la ciudad no se merece al PP y Cs».

Diez remarcó que las cuentas de 2018 son «un ejemplo de la incapacidad y nula gestión del Partido Popular y sus socios, no reflejan un proyecto de ciudad, su presupuesto es una patada para adelante; vienen a pasar el tiempo y a machacar la ciudad». En la valoración de las nuevas cuentas, el portavoz socialista denunció que el 50% de las inversiones del pasado año no fueron ejecutadas y se han plasmado en el nuevo presupuesto. También incluyen los 2,8 millones del Edusi (programa de la UE) para revitalizar la zona norte de la capital. «Habrá que analizar si este plan no acaba en un cajón de sastre con las ocurrencias de Cs. Deben dinamizar la zona norte y generar empleos».

Entre las propuestas planteadas en las enmiendas socialistas, 2,5 millones para dar continuidad a la ronda interior y más fondos para impulsar el turismo, además de partidas para el mantenimiento de la ciudad. «Nuestro objetivo es realizar aportaciones». Y entre ellas, Diez recordó algunas ya en marcha como la capitalidad gastronómica, la gratuidad del bus urbano para los menores de 14 años o las ayudas para la compra de libros de texto y material escolar. «Aunque no gobernemos queremos aportar ideas para la mejora de la ciudad».

En cuanto a los ingresos, los socialistas creen que los espacios públicos deben ser mejor gestionados, además proponen la eliminación de tasas que se han revelado «ineficientes» o la unificación del IBI a familias numerosas; también demandan la mejora del convenio de servicios sociales con la Junta.

Diez abordó ayer, además, el proceso de renovación que afronta la agrupación socialista que él preside, la de la ciudad, la más numerosa de Castilla y León. Descartó un debate con la otra aspirante, Belén Castañón. «La renovación de las agrupaciones locales es una renovación directa, cada uno expone ante la militancia el programa que tiene; creo que el debate no aporta nada especial, se hace directamente en la asamblea».

Espera contar de nuevo con el apoyo de los militantes para revalidar su cargo «como hasta ahora, confío en que respaldarán mi proyecto para la agrupación y la ciudad».