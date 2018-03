El PSOE y el PP negocian el relevo de Amoedo en el Procurador del Común

álvaro caballero | león

Antes de que en el mes de abril se cumpla un año de cargo en funciones, el PP y el PSOE negocian el relevo de Javier Amoedo Conde como Procurador del Común. Las dos formaciones mayoritarias, que superan con holgura la mayoría cualificada de las Cortes autonómicas que se necesita para sacar adelante el nombramiento, tienen encima de la mesa la opción del abogado José Luis Gorgojo. Los socialistas admiten que se sienten cómodos con el nombre del exdecano del Colegio de Abogados de León, mientras que los populares señalan que no son más que conversaciones informales y prefieren no hablar de nombres. El candidato respetaría la regla no escrita de que el representante de la única institución autonómica radicada en la provincia sea un leonés. El candidato cumple además con el perfil de persona que no genere confrontación por su significación política, como muestra el entendimiento inicial entre los dos grupos parlamentarios, que en las próximas fechas deben concretar la elección para que se formalice en un Pleno ya en primavera.

Gorgojo, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ocupó el cargo de decano del Colegio de Abogados de León desde octubre de 2013 hasta diciembre del pasado año, cuando decidió no volver a presentarse y dar paso a otra persona, que terminó por ser su vicedecano, Fernando Rodríguez Santocildes. Colegiado desde enero de 1984, mantiene despacho abierto en la capital leonesa, donde ha sido también profesor asociado Derecho Administrativo de la Universidad de León y profesor de Área Administrativa de la Escuela Práctica Jurídica. Especializado en Mercantil, Penal, Matrimonial y Contencioso-Administrativo, es «experto en negociación y mediación», como cita en la publicidad del bufete que comparte con otros dos socios. A sus 63 años, está casado con María Victoria Seco, directora general de Telecomunicaciones, adscrita a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Si se confirma el nombramiento, Gorgojo se convertiría en el tercer Procurador del Común, después de Manuel García Álvarez, ovetense pero afincado en la Universidad de León, que se hizo cargo de la institución desde su nacimiento en 1995 hasta 2005, y el exfiscal de la Audiencia Provincial, Javier Amoedo Conde, quien entró en el cargo en noviembre de 2005 y lo renovó en abril de 2012. «Transcurrido el tiempo legalmente establecido», como se recoge en la resolución firmada en abril del pasado año por la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, el actual titular se mantiene «en funciones hasta el nombramiento de sucesor».

El nombre del exdecano del Colegio de Abogados de León no es el único que se ha manejado. Pero sí el que se mantiene en la actualidad dentro de las negociaciones de los dos partidos mayoritarios, que tendrán que pactar también los relevos de las otras dos instituciones vinculadas en las que se ha sobrepasado el mandato de sus titulares: el Consejo de Cuentas, en el que está Jesús Encabo, y el Consejo Consultivo, que ocupa el excalde de León Mario Amivilia, a quien el PSOE vetó para el Procurador del Común.