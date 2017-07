El PSOE responsabiliza al PP en la Junta de cambio sede social de La Vidriera

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de León ha responsabiliza al PP en la Junta del cambio de la sede social de La Vidriera, y denuncia que la ciudad pierde a una de sus empresas más emblemáticas ante la "pasividad" del Gobierno de la Comunidad



El grupo municipal socialista lamenta la decisión de BA de trasladar su domicilio social a Extremadura alegando el "mal trato" recibido desde la Junta de Castilla y León que ha contrastado con el que le ha dispensado la administración extremeña.



"Esta actitud de la Junta para todo lo relacionado con los intereses económicos de León no puede ser calificada de torpe o negligente, sino que responde a una estrategia perfectamente diseñada desde Valladolid para cercenar las opciones de crecimiento y desarrollo de León", denuncia el portavoz socialista, José Antonio Diez.



"La falta de compromiso de los populares con León ha hecho que perdamos la sede social de uno de los emblemas empresariales con los que contamos", destaca Diez.



Recalca que el Partido Popular al frente del Gobierno de Castilla y León "no solo desatiende y descuida los intereses socioeconómicos de la provincia leonesa y de los leoneses sino que no lo disimula. Mientras se ocupa del asentamiento y expansión de otras grandes empresas en el eje Valladolid-Palencia-Burgos machaca sistemáticamente a esta ciudad y esta provincia".



"El PP continúa ninguneando a León sitiándolo empresarial y logísticamente, condenándolo a la hemorragia poblacional y a la ausencia de posibilidades de crecimiento futuro, con el silencio cómplice del alcalde, Antonio Silván, que prefiere, una vez más y ante el enésimo agravio, mirar a otro lado", explica Diez.



El portavoz socialista asegura estar seguro de que si "La Vidriera se encontrara en Valladolid el consejero de turno ya hubiera realizado solemnes declaraciones públicas, habilitado las ayudas económicas necesarias y cualquier otro tipo de gestión para evitar esta pérdida".



"Desde el Grupo Municipal Socialista recordamos al gobierno de la Junta que también lo es de la provincia leonesa, y que ésta lleva años batiendo récords negativos en tasas de actividad y empleo", añade.



"Hoy asumimos que León va a perder la sede social de su empresa con más facturación, más de 272 millones de euros y 550 empleados, mientras espera por una reindustrialización que acumula décadas de retraso, reafirmándose una vez más la triste realidad que significa que Silván esté al frente del consistorio y a la defensa de los intereses de León, lo que viene siendo tener al zorro al cuidado del gallinero", concluye Diez.