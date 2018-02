El PSOE urge explicaciones por las gestiones de Ciudadanos al frente del Consejo de Nuevas Tecnologías

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León reclama al alcalde Antonio Silván explicaciones claras sobre todas las gestiones, reuniones, representaciones, negociaciones y adjudicaciones que haya podido realizar el grupo político Ciudadanos al frente de un Consejo de Nuevas Tecnologías no constituido hasta ayer. “Nos consta que ha habido reuniones internas convocadas y presididas por la portavoz de Ciudadanos Gemma Villarroel como presidenta de un Consejo de Nuevas Tecnologías que, como todos sabemos, no se formalizó oficialmente hasta ayer, casi tres años después de iniciado el mandato del regidor. Unas reuniones en las que queremos saber –agregó el concejal socialista- si se ha llevado a cabo algún pliego técnico, adjudicación o negociación que pudiera, además, usurpar los cometidos de la concejalía de Nuevas Tecnologías y/o extralimitar las competencias del Consejo Municipal de que, como reiteramos por su relevancia, no estaba ni constituido”.

El PSOE ha tenido acceso al documento de delegación de funciones del alcalde en la portavoz de Ciudadanos para asumir la presidencia del Consejo de Nuevas Tecnologías –de julio del pasado año- y la renuncia de esta, fechada el pasado día 9. “Durante este periodo no ha constituido el órgano ni, por supuesto, convocado ninguna reunión por lo que todas las gestiones que la presidenta haya podido hacer carecen del necesario refrendo del órgano al que pertenecen no solo todos los grupos políticos de la corporación sino representantes de organizaciones profesionales y otros organismos externos. Entendemos gravísima esta usurpación y queremos saber si ha ido más allá de un mero papel representativo para mayor loa de la concejala naranja”, agrega Canuria.

El PSOE advierte que la demora en la constitución de este Consejo es una muestra más de la nula preocupación y capacidad de gestión de la alianza PP-Ciudadanos por la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en una ciudad que aspiraba a ser polo tecnológico. “Con comunicaciones obsoletas, olvidos en la administración electrónica, demoras injustificables en los proyectos tecnológicos y en la transparencia, y pérdida de trenes tecnológicos esenciales, parece que León ha tenido dos concejales de Nuevas Tecnologías sobre el papel y ninguno en la práctica.

La coalición de conveniencia de PP y Ciudadanos los estamos pagando todos”, recalca Canuria.

El edil socialista manifestó asimismo su sorpresa porque, pese a remitir ayer sendas notas de prensa sobre el Consejo de Nuevas Tecnologías y celebrarse un plenario del mismo, ni PP ni Ciudadanos dieran a conocer al resto de los miembros del Consejo y a los medios de comunicación la renuncia de la ex presidenta solo cuatro días después de convocarse la constitución y tras más de cinco meses en el cargo, al que llegó nombrada directamente por el alcalde con un decreto que no fue trasladado al resto de los componentes del órgano pese a que así señalaba literalmente el texto firmado por el alcalde y ratificado por la Secretaria General.