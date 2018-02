El puente de Carnaval reabre la polémica en León con las vacaciones de Semana Santa

¿Puente de Carnaval versus vacaciones de Semana Santa? Hay debate. La discusión está abierta. Lo cierto es que sigue encendida y viene del año pasado cuando la Junta decretó que en el 2018 el periodo vacacional de la Semana Santa en los colegios no iba a coincidir con las fechas en las que se celebran los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección; algo que sí había ocurrido en los tres años anteriores. Las cofradías de la provincia y la Junta Mayor de la Semana Santa de León mostraron raudos su descontento por esta decisión. En un comunicado conjunto recordaron que en esos tres años anteriores "la participación de cofrades y visitantes ha ido incrementándose" y no dudaron en expresar su malestar: "Nos encontramos con la desagradable sorpresa que en el año 2018 las vacaciones escolares comenzarán el Jueves Santo y se extenderán una semana después de terminarse la Semana Santa".

Entienden que ha faltado sensibilidad para una manifestación cultural de primer orden en León, con una enorme raigambre social, que además se ha convertido también en un recurso turístico nada desdeñable por la cantidad de visitantes que atrae.

Con esos argumentos encima de la mesa a la Junta Mayor de la Semana Santa de León no le cuadran los dos días de vacaciones de Carnaval -hoy y mañana- que disfrutan los colegios leoneses. Por decirlo claro, no entienden que la administración se muestre tan predispuesta para conceder estos dos días al Carnaval y se los 'quite' a la Semana Santa soslayando la gran carga cultural e histórica que tiene. "Entendemos que en la provincia hay sitios, como La Bañeza, donde la tradición del Carnaval es importante, pero yo no veo que estos dos días sean necesarios, al menos en León capital. En mi opinión son cosas que no se entienden, igual que sucede también con el Día del Docente que se hace coincidir con un puente", apuntó ayer para alimentar el debate el presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa en León, Manuel Ángel Fernández.

A su juicio, en decisiones como esta se nota la mano del colectivo de profesores y también de sindicatos ligados a la docencia. Evidentemente no todos porque colocarlos en el mismo saco es por definición imposible. "Creo -advirtió- que hay una condescendencia de la administración en negociaciones que se nos escapan porque de otra forma no le veo mucho sentido y más si estamos apurados con las clases".

De hecho, Manuel Ángel Fernández abrió un hilo en su facebook para exponer en clave crítica su posición ante esta polémica. "Estos dos días de fiesta pensando en la educación de nuestros hijos está muy bien, muy bien (...) Perdón, perdón no son fiesta es todo pensando en los niños", señaló con tono irónico.

Reunión con la Dirección Provincial de Educación

La próxima semana tiene previsto mantener una reunión con la Dirección Provincial de Educación para abordar la necesidad de volver a hacer coincidir las vacaciones con todas las fechas propias de la Semana Santa. "No es para exigir nada, porque este año ya no tiene sentido. Es una reunión para conocernos, hablar y exponerle nuestro pensamiento".

Seguir el ejemplo andaluz

El argumento final de los responsables de la Semana Santa de León es que la Junta fije 'para siempre' el periodo vacacional en los colegios con la Semana Santa. Es algo que sucede en otras comunidades donde esto no se cuestiona. "En Andalucía o en el Levante es algo que tienen estipulado por norma", añade para reforzar su postura. En este sentido subrayó que la administración debería velar porque "todo el mundo" pueda participar en las procesiones y actos de la Semana Santa. "Si un niño tiene clase al día siguiente es complicado que pueda participar en una procesión que salga a las nueve o diez de la noche". Además, puso otra razón para reforzar su postura: la Semana Santa leonesa se ha convertido en los últimos años en un recurso turístico de primer orden y como tal debería ser considerada.