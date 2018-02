El puente de Carnaval reabre la polémica de la Semana Santa

g. fernández | león

¿Puente de Carnaval versus vacaciones de Semana Santa? Hay debate. La discusión está abierta. Lo cierto es que sigue encendida y viene del año pasado cuando la Junta decretó que en el 2018 el periodo vacacional de la Semana Santa en los colegios no iba a coincidir con las fechas en las que se celebran los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección, algo que sí había ocurrido en los tres años anteriores.

A la Junta Mayor de la Semana Santa de León no le cuadran los dos días de vacaciones de Carnaval —ayer y hoy- que disfrutan los colegios leoneses. No entienden que la administración se muestre tan predispuesta para conceder estos dos días al Carnaval y se los ‘quite’ a la Semana Santa soslayando la gran carga cultural e histórica que tiene. «Entendemos que en la provincia hay sitios, como La Bañeza, donde la tradición del Carnaval es importante, pero yo no veo que estos dos días sean necesarios, al menos en León capital. En mi opinión son cosas que no se entienden, igual que sucede también con el Día del Docente que se hace coincidir con un puente», apuntó ayer Manuel Ángel Álvarez, presidente de la Junta Mayor.

A su juicio, en decisiones como ésta se nota la influencia del colectivo de profesores y también de sindicatos ligados a la docencia. «Creo -advirtió- que hay una condescendencia de la administración en negociaciones que se nos escapan porque de otra forma no le veo mucho sentido y más si estamos apurados con las clases».

De hecho, Manuel Ángel Fernández abrió un hilo en su Facebook para exponer en clave crítica su posición ante esta polémica. «Estos dos días de fiesta pensando en la educación de nuestros hijos está muy bien, muy bien (...) Perdón, perdón, no son fiesta, es todo pensando en los niños», señaló con tono irónico.

Esta polémica arrastrada de cursos anteriores se pondrá encima de la mesa la próxima semana en la reunión que representantes de la Junta Mayor de de Semana Santa de León tienen previsto mantener en la Dirección Provincial de Educación para abordar la necesidad de volver a hacer coincidir las vacaciones con todas las fechas propias de la Semana Santa, algo con lo que el consejero de Educación parece receptivo de forma extraordinaria y en aquellos colegios que lo pidan, según una de sus últimas declaraciones.