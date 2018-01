¿Qué pasa en la vidriera?

Que CyL esté perdiendo anualmente miles de ciudadanos no es una casualidad. Es la consecuencia de tener una Junta que pasa absolutamente de las necesidades, problemas y peticiones de sus ciudadanos. Se trata de una banda que agarrada al poder, sus privilegios y remuneraciones intenta seguir gobernando sin dar un palo al agua mientras sus empresas se van o no vienen. Ya ocurrió con las vacaciones fiscales del País Vasco que se llevó varias empresas sin que los gobernantes de la JUnta tomaran acción alguna. Ahora vuelve el País Vasco a rebajar el impuesto de sociedades a sus empresas, lo que dará lugar a la marcha de empresas de CyL, ¿Va a hacer algo la Junta? NO, no va a hacer nada, ellos y sus familiares ya tienen buenos empleos y buenos sueldos sin contar lo otro.