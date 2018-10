Quintana quiere dar visibilidad al Procurador y atender a los más vulnerables

El nuevo Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha apostado hoy, durante su toma de posesión del cargo en León, por dar más visibilidad pública a la institución y tener una consideración muy particular con las personas y colectivos más vulnerables.



Quintana ha jurado su cargo en la sede del Procurador del Común en la capital leonesa ante los miembros de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces y ante la atenta mirada de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, acompañada de varios consejeros, procuradores y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.



Quintana sustituye a Javier Amoedo, quien estuvo en el cargo 13 años, tras ser elegido para ostentar esta responsabilidad en el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado el pasado 10 de octubre tras ser propuesto por acuerdo del PP y el PSOE.



En su intervención, se ha mostrado emocionado y ha agradecido la confianza de las Cortes para desempeñar un cargo al que espera "responder y no defraudar".



Tras agradecer el trabajo realizado por sus antecesores, Manuel García Álvarez y Javier Amoedo, el nuevo Procurador ha marcado las cinco líneas de trabajo que centrarán la nueva etapa de la institución.

Entre ellas, la de realizar un esfuerzo por dar una mayor visibilidad a la institución con el objetivo de acercarla a los ciudadanos.



"La institución hay que acercarla a la sociedad para que la sienta como realmente útil y que se puede servir de ella", ha afirmado Quintana.



Otra de las líneas será la de tener una especial consideración con las personas y colectivos más vulnerables y que necesitan más apoyo de las administraciones públicas.

Unas pautas a las que Quintana ha sumado tener en cuenta la realidad geográfica y demográfica de Castilla y León.



"Vivimos en una Comunidad con una gran dispersión poblacional, con envejecimiento de la población y que sufre despoblación, por lo que tendremos una especial atención a las quejas del medio rural", ha subrayado.



Asimismo, el ya Procurador ha apostado por trabajar por la transparencia de las administraciones públicas, como una de las competencias otorgadas a la institución -es Comisionado para la Transparencia-, así como para mejorar el funcionamiento interno del organismo implantando las nuevas tecnologías.



"Hay que rentabilizar al máximo nuestro trabajo para prestar el mejor servicio público que es lo que a mí me ha traído hasta aquí", ha concluido el también catedrático de la Universidad de León.

Por su parte, Silvia Clemente ha exaltado la figura del Procurador del Común respaldada por leyes y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y que tiene importantes antecesores históricos en el territorio "como fue la figura del Alguacil del Rey en la época de Alfonso X El Sabio".



Clemente ha animado a Quintana a seguir "estrechando lazos con la administración local y que continúe acercando la Institución a toda la Comunidad, facilitando la presentación de quejas o denuncias en todas las provincias".



Durante la toma de posesión, la presidenta de las Cortes también ha tenido palabras de recuerdo para el antecesor en el cargo, Javier Amoedo.



En este sentido, ha recordado que durante su estancia en el cargo se han presentado más de 38.250 quejas, se han emitido más de 13.400 resoluciones y se han llevado a cabo 585 actuaciones de oficio.

Además, desde el año 2015 el Procurador del Común, con Javier Amoedo al frente, asumió el Comisionado de Transparencia, el órgano encargado de resolver las reclamaciones de los ciudadanos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.jjp/lm/orv