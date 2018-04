Raquel Gago pierde su condición de policía por decreto de Alcaldía

La tercera condenada por el crimen de Isabel Carrasco, Raquel Gago, que en junio cumplirá 44 años de edad, perdió su condición de funcionaria del Ayuntamiento de León por un decreto de Alcaldía sellado el pasado 10 de abril, que se basa en las sentencias de la Audiencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo, en lasque se establece su inhabilitación.

El decreto municipal inadmite cuatro de las seis alegaciones de Gago. Toma en consideración la primera y la segunda, para incluir en su contenido «el tenor literal del fallo judicial» correspondiente a sus condenas. Sin embargo, se desestiman la tercera y la cuarta, en las que la condenada aludía a la posibilidad de que su inhabilitación vulnerase sus derechos constitucionales básicos.

También se desestima la quinta alegación, que pedía que el Ayuntamiento no fallara hasta que no lo haga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la sexta, en la que Gago reclama los haberes salariales desde la fecha en que se dejó sin efecto su incapacidad permanente hasta la del ingreso definitivo en prisión, que tuvo lugar a finales de diciembre de 2016. Entiende Gago que en ese periodo no estaba suspendida de empleo y sueldo. Este último supuesto se inadmite porque al perder su condición de funcionaria, ya no tiene derecho a salario.

Pese al carácter potestativo y previo, cabe recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que ha dictado este auto.

Gago se encuentra a la espera de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aunque aún tiene opción de solicitar al Consejo de Ministros su indulto, a diferencia de Montserrat González y Triana Martínez, a las que ya se ha notificado que tendrán que cumplir los 22 y 20 años a los que fueron condenadas respectivamente, sin ninguna otra posibilidad de recurso.

Raquel salió de prisión el 5 de abril por vez primera desde que ingresó de forma definitiva el 20 de diciembre de 2016. Fue para someterse a una revisión médica personal.