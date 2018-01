Las rebajas llegan con más ventas, mayores descuentos y récord de contratos en León: un 8% más que el año pasado

Las primeras rebajas de 2018 llegan con grandes descuentos, ya que los comercios intentarán desprenderse de las grandes existencias que han acumulado por la llegada tardía del invierno, en una campaña en que se espera un incremento de las ventas y en la que las contrataciones han batido récords. En León, los contratos aumentan un 8% respecto al año pasado.

El comienzo del periodo de rebajas generará 113.820 contratos laborales a nivel nacional, cifra que representa un incremento del 8% respecto al año pasado, según los datos de la empresa de recursos humanos Adecco. En el caso de León señala que se firmarán 305 contratos, un 3% más que el año anterior, y lejos de los más de mil empleos que la campaña generará en Valladolid, Burgos y Salamanca. Estas contrataciones se concentrarán en los sectores vinculados al gran consumo, como la alta perfumería, la cosmética, la electrónica, la juguetería, la alimentación, la distribución, el comercio minorista, la imagen, el sonido, la logística, el transporte e incluso la hostelería y la restauración. Por tipo de puesto, el mayor número de contratos se realizarán en las áreas de atención al cliente y fuerza de ventas, dado que el perfil más buscado será el de comercial, el de promotores, azafatas de imagen, teleoperadores o dependientes.

Las expectativas de los comerciantes de cara a estas rebajas son buenas y tanto el pequeño comercio como las grandes cadenas esperan aumentar sus ventas con respecto al año pasado. El pequeño comercio, pese a ser el menos optimista, estima que sus ventas crecerán alrededor de un 3% respecto a las rebajas de invierno de 2017, según ha indicado su patronal, la Confederación Española de Comercio (CEC).

Anged, la patronal de la gran distribución, prevé, por su parte, que el incremento sea de entre el 5 % y el 8 % respecto al pasado año, mientras que la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex) estima que estará entre el 5 % y el 10 %. Su presidente, Eduardo Zamácola, ha manifestado a Efe que el textil espera una campaña favorable con la llegada del frío y la gran cantidad de existencias acumuladas en las tiendas por las cálidas e impropias temperaturas de este otoño-invierno que se ofrecerán con grandes descuentos. Según Acotex, éstos estarán entre el 20% y el 50% al comienzo de la campaña y podrían llegar hasta el 70% y el 80% al final, mientras que fuentes de Anged han indicado a Efe que prevén que oscilen entre un 30% al principio y un 70% al final. La CEC estima que las pymes de comercio rebajarán entre un 30 % y un 50 % sus artículos al comienzo de la campaña y hasta un 80 % al final de la temporada.

Desde que se puso fin al calendario oficial de rebajas en julio de 2012, cuando tuvieron lugar las últimas antes de su liberalización, son cada vez más los comercios que las adelantan. Ya el martes 2 de enero lo han hecho marcas como Mango, el grupo Cortefiel (Cortefiel, Springfield, Women'secret), H&M, Desigual, United Colors of Benetton, Pepe Jeans, Guess, Furest, Tommy Hilfiguer, Felgar, la de lencería Tezenis y las de zapatos Casas y Merkal, entre otras. No obstante, la mayoría del comercio de proximidad sigue manteniendo el 7 de enero, el día posterior a la festividad de Reyes, como la del inicio de las rebajas, según ha explicado el presidente de la CEC, Manuel García-Izquierdo, quien ha reclamado la vuelta a calendarios oficiales que no les lleven a anticiparlas con la consiguiente reducción de márgenes.

Desde Anged, sin embargo, no creen que la liberalización de las rebajas, después de todo el tiempo que ha transcurrido tenga ya un gran efecto y aseguran que el consumidor tiene "dos bolsillos", uno para los regalos de Navidad y otro para comprar artículos de uso personal o familiar en las rebajas.

Fieles a la tradición se mantienen los dos grupos de distribución más importantes del país, El Corte Inglés e Inditex, que arrancan sus rebajas en tiendas físicas el 7 de enero, aunque las anticipan en un día en las online.

El Corte Inglés, que pondrá fin a sus rebajas el 28 de febrero, las comenzará en Internet a las 9 de la mañana del 6 de enero, mientras que el grupo gallego las iniciará ese mismo día a las diez de la noche.

Acotex prevé que este año haya más ventas online que en la calle en el primer día de las rebajas, que coincide con el domingo, un día "tradicionalmente familiar", mientras que Anged ve positiva la coincidencia y creen que se elevarán las ventas, pues es el primer domingo de rebajas cuando más se vende.

Además, las rebajas de invierno de este año se presentan con récords en las contrataciones y la empresa de recursos humanos Randstad prevé que se harán unos 150.000 contratos -la mayor cifra registrada hasta ahora-, con un crecimiento del 14 % respecto a las del año pasado, mientras que Adecco estima que se generarán 113.820 contratos, un 8 % más que en 2017.

Las empresas asociadas a Anged también han hecho para la campaña de Navidad y rebajas 23.300 contrataciones, un 6 % más que el año pasado.

El auge del comercio electrónico ha modificado también los perfiles profesionales más buscados en rebajas y desde hace unos años aumenta la demanda para transporte y logística.