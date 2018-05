Rebeldía leonesista

Las publicaciones de octubre de 1984 recogieron la reacción de la ejecutiva provincial de Alianza Popular, a la actitud de Morano, quien en una visita de los reyes a la ciudad manifestó que no reconocía a ninguna autoridad autonómica y que la bandera de Castilla y León -que no estuvo presente en la recepción a los monarcas en la que se interpretó el Himno a León- “a nosotros no nos dice nada”. El partido en el que militaba apoyó su postura “de dignidad y respeto” al tiempo que dejaba claro que aceptaba y acataba la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la integración de la provincia en la comunidad autónoma.