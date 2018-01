El recorte de personal provoca colas y quejas en los análisis del Hospital

carmen Tapia | león

Los leoneses empiezan a perder la paciencia. Así quedó en evidencia ayer por la mañana en el servicio de análisis clínicos del Hospital de León. Los sindicatos vuelven a denunciar escasez de personal en un servicio en el que todas las mañanas congrega a cientos de pacientes desde las ocho menos cuarto de la mañana. Ayer, sólo cuatro de las siete enfermeras que habitualmente están en las cabinas atendían a los enfermos y dos de ellas tuvieron que practicar pruebas que, por su complejidad, necesitan más tiempo, como es el caso de los análisis para comprobar los niveles de glucemia en la sangre o los análisis que se hacen a los niños, que van más despacio, según el sindicato Satse. «Lo que es evidente es que en las vacaciones nunca sustituyen al personal y eso hace que aumente la carga de trabajo».

Las dos enfermeras dedicadas a extraer las sangre de los pacientes no daban abasto y las colas de espera se prolongaron más allá de las 10.30 horas. El retraso provocó las quejas tanto de pacientes como de acompañantes que veían pasar los minutos sin que la fila avanzara. «Es un episodio más. Llueve sobre mojado después de los que pasó en Eras de Renueva el martes por la tarde, con la ausencia de médicos», lamentó ayer el responsable de sanidad de UGT, Faustino Sánchez. «La falta de personal para hacer análisis ha provocado que la cola de pacientes se prolongara más tiempo del habitual», asegura. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que a la espera habitual se sumó media hora más, lo que motivó quejas y descontento entre los pacientes y sus familiares. «Hay que tener en cuenta que a estos análisis van muchas personas mayores acompañadas por sus familiares, que piden permiso en los trabajos y van con el tiempo calculado, ya que cuando está todo el personal del servicio la fila avanza más rápido y a las 10.30 horas ya no suele haber nadie esperando». Ayer, más de cuarenta pacientes, según fuentes sindicales, estaban todavía a la espera después de las 10.30 horas.

El sindicato UGT critica, una vez más, que no se sustituya al personal sanitario que está de vacaciones o de baja por enfermedad. «Con los médicos siempre nos dicen que no encuentran facultativos para sustituir las plazas, pero con el personal de enfermería no cuela porque hay enfermeras en la bolsa de empleo esperando para entrar a trabajar», asegura Faustino Sánchez. «Lo que realmente esconde la decisión de no contratar a gente es que quieren ahorrar y eso lo pagan los pacientes y lo sufren los trabajadores que quedan, que se cargan con más trabajo, más estrés y hay más riesgo de cometer errores. No se puede poner en riesgo la salud de los pacientes».

Los sindicatos no dan tregua a lo que consideran «medidas economicistas y de ahorro» que van en detrimento de la sanidad pública.