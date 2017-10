Registradas mil denuncias por delitos telemáticos en los últimos doce meses

miguel ángel zamora | león

La subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, reveló que desde octubre del año pasado hasta octubre de este año, se han recibido en la provincia de León más de mil denuncias por delitos telemáticos, básicamente consistentes en asuntos relacionados con la pornografía infantil, las estafas, coacciones y amenazas «aunque no todas ellas han terminado en procedimientos judiciales», explicó. El anuncio se llevó a cabo en el transcurso de la jornada de celebración de la fiesta de los Ángeles Custodios, con la que el Cuerpo Nacional de Policía honra a su patrón.

El acto central se celebró en el Aula Magna de San Isidoro del edificio de El Albeitar en la Universidad de León, con presencia de las principales autoridades civiles y militares de la capital. La cita sirvió también para la entrega de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana del Ser y al Teniente de la Guardia Civil José Damián Blanco, amén de una serie de integrantes del Cuerpo Nacional de Policía en León y San Andrés del Rabanedo.

El alcalde de León, Antonio Silván, convirtió su discurso en un mensaje de «agradecimiento, reconocimiento y felicitación. Lo primero, por garantizar el orden y la seguridad y más en un día tan oportuno como este. Lo segundo, por el trabajo diario callado que desplegaís y que sirve para enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudad y lo tercero, porque en un momento como el actual, la foto de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la justicia juntos, no puede venir más a cuento».

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo rindió un tributo a los agentes: «Nuestros policías siempre están ahí». Por último el comisario jefe provincial accidental, Abelardo Ramos, calificó de «excelente» el momento de coordinación entre la Policía Nacional y las policías locales. «La Constitución», dijo «nos obliga a garantizar la seguridad ciudadana. Tenemos la consideración del CIS, aunque no creo mucho en las encuestas, pero me fío más de la sensación que percibo en la calle. No buscamos el reconocimiento».