Las reivindicaciones de jubilación de la policía local generan atascos de más de media hora en el centro de León

Decenas de policías municipales se han concentrado hoy frente a la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de la Inmaculada, para demandar que se equiparen sus jubilaciones anticipadas con las de otras fuerzas de seguridad, a la que podría acogerse un 20% de los agentes. La reivindicación permitiría prejubilarse a 43 policías en León. La manifestación comenzó a las once de la mañana y mantuvo cerradas las principales vías de la ciudad. De hecho, y durante más de una hora, se generaron atascos debido al hecho de que la única vía por la que los policías locales permitían el paso de vehículos era Santa Clara. Los representantes sindicales de la policía local ya han advertido de que no se descartan "mayores movilizaciones" si las concentraciones no logran su objetivo: "La policía local es un colectivo de riesgo y por tanto tiene derecho a acogerse a las mismas condiciones de prejubilación que los bomberos o la policía autonómica". Los policías locales quieren obtener la jubilación a los 62 años y no a los 67.

La Plataforma Social de Policías Locales (PSPL) destaca que, después de que el Ministerio diera el visto bueno a esta medida hace tiempo, el propio secretario de Estado de la Seguridad Social aseguró a la Plataforma hace más de un mes que el proceso continuaba adelante y "estaba a punto de finalizar", según un comunicado de este colectivo. Sin embargo el decreto correspondiente sigue "paralizado incomprensiblemente", motivo por el que la Plataforma ha celebrado la concentración mientras registraba la carta para la ministra, y luego se ha trasladado al Congreso de los Diputados para trasladar su preocupación al grupo popular, ha relatado a Efe el secretario general de PSPL, Miguel Alonso.

Teófila Martínez y José Alberto Martín-Toledano han apoyado su demanda y les han asegurado que se sigue avanzando, según Alonso, que ha expresado su deseo de que así sea, aunque la Plataforma "no lo creerá hasta que esté realmente aprobado". PSPL subraya que el envejecimiento de las plantillas de Policía Municipal "está afectando muy negativamente a la gestión de la seguridad pública en las ciudades" y destaca que la edad media de los aproximadamente 70.000 agentes ronda los 50 años.

La protesta de hoy ha tenido lugar un día antes de la convocada para mañana por la Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación de los policías municipales ante 52 delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España, con el fin de que el ministro de Hacienda "no paralice" y haga posible la aprobación del Decreto.



Las concentraciones tendrán lugar de once a doce de la mañana, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros, que es el que tiene que dar el último visto bueno al decreto. La PSPL apoya la concentración de mañana, que se repetirá el 6 de abril si no hay avances, según anunciaron el lunes en rueda de prensa lo dirigentes de la Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación de los policías municipales, que avanzaron que a partir de ahí tomarían otras medidas de presión.