Renuncia a su cargo el párroco de Vilecha

El obispado de León anuncia que el párroco de Vilecha, Carlos de Francisco, ha presentado su renuncia al cargo. Según el comunicado, la diócesis "lamenta se haya llegado a esta situación de tensión, cuando se supone que todos participan de la misma visión cristiana de la vida parroquial". Y también confirma su renuncia a las parroquias de Torneros y Ribaseca.



El obispado informa que "al quedar vacantes las tres iglesias, se está a la búsqueda de una solución para que puedan ser atendidas adecuadamente, teniendo en cuenta las dificultades reales que existen, debido al envejecimiento del clero y a la escasez de vocaciones”

El ya dimitido sacerdote, había cosechado un rosario de quejas que han enturbiado la relación con los vecinos de la zona, según aseguran en Vilecha. De hecho, los habitantes consideran tan «grave» la situación de brecha que se ha generado con el párroco, que han llevado el asunto a un Concejo público que resultó multitudinario.

La paciencia de los vecinos se colmó, según insisten, por la actitud «despótica» del sacerdote, al que acusan de expropiar el patrimonio de la parroquia, hurtar misas, negarse a impartir catequesis a los pequeños y ser intolerante con algunas situaciones. «Se ha llevado los bancos de la Iglesia que compró el pueblo, no sabemos si a otra parroquia o dónde, para poner otros más cortos; no da la catequesis a los niños, que se tienen que desplazar a Trobajo del Cerecedo, porque dice que si a uno les pones una mano encima te pueden denunciar; a una vecina con escasa movilidad en la mano derecha se niega a darle la comunión en la izquierda...», explica el pedáneo de Vilecha y concejal del Ayuntamiento, Diego Lorenzana. También recuerdan que el clérigo ya fue ‘expulsado’ en 2011 de la parroquia de Almanza por motivos similares y por su actitud «muy poco cristiana», aseguran. «Ha puesto la Iglesia patas arriba, todo le molesta, todo le estorba y se ha gastado el dinero de la parroquia en cortar los bancos a la mitad, ha quitado todas las flores, ha cambiado todas las imágenes y no dice ni los buenos días», explican. Los vecinos denuncian la «nula» implicación del religioso en todo lo que atañe a la parroquia. «Entre otras muchas cosas, no quiere hacer ningún tipo de labor pastoral con niños o jóvenes. Éste será el primer año que no se celebrarán comuniones en Vilecha en décadas», cuenta una madre. También han apreciado una «caída terrible» de feligreses en las celebraciones dominicales. «En Torneros suprimió las misas desde Navidad hasta san Blás porque le dio la gana», matiza una vecina.