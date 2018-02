El revestimiento del túnel del AVE no detiene el trasvase de agua a Asturias

Entre las soluciones que se plantearon para frenar la sangría de agua que padecen los valles del Bernesga tras el paso devastador de la tuneladora de la Variante del AVE, hubo una que jamás llegó a ver la luz: se trataba de una sistema de bombero, capaz de devolver a la vertiente leonesa hasta 200 litros por segundos entre los que se fugan por las grietas del túnel. Esa fue una estrategia para restañar daños que se planificó hace ya cuatro año y que, de momento, no se ha puesto en marcha. La reciente entrevista entre representantes vecinales del norte leonés y el presidente de Adif actualizó cifras sobre la avería hídrica que sufren los cauces de los valles de la Tercia y Arbas: el administrador ferroviarios cuantifica en trescientos litros por segundo la cuantía de agua que pierden los manantiales y arroyos leoneses en los vertidos hacia el Cantábrico. Esa cantidad supone la mitad del caudal que llegó a surtir por la vía de agua pareja a los túneles ferroviarios. Los afectados, que observan que el agua no ha vuelto por su cauce desde hace más de una década, no muestran tanta satisfacción por la merma de pérdidas. Entre las soluciones dispuestas para frenar las filtraciones se localiza un parche que aporta un resultado ficticio para los damnificados por la obra en León: el revestimiento del interior de los túneles impide que el agua entre a las galería, que los torrentes desagüen sobre las vías, pero no frena las fugas, que caen hasta el firme interior de los subterráneos. Un aislante a base de geotextil evita la filtración de los manantiales rotos a la estructura ferroviaria, pero no devuelve el agua al curso de los arroyos de la montaña leonesa, que siguen secos y a la espera de que lleguen las soluciones previstas, comprometidas ya, por Adif.

La gestión se centra ahora en realizar un inventario de daños, en localizar los puntos de pérdida más acentuados, y tratar de abrir vías que recompongan el curso secular de los cauces. En esa labor se localiza la tarea de la empresa contratada por Adif para analizar el entorno.

Una de las intervenciones de choque en este sentido se basó en canalizar con hormigón l lecho de los arroyos desecados por los agujeros que salpicaron la zona al paso de la tuneladora. La aplicación de cemento parece haber dado un resultado positivo en un tramo que afecta al manantial de cabecera de uno de los afluentes del Bernesga. Por eso los técnicos de Fomento reconocen el sistema de hormigonado como una de las opciones más extendidas para aplicar en la recuperación de aguas superficiales. No obstante, todo lo que puede esperar el alto Bernesga de los proyectos para recuperar la riqueza hídrica de sus fuentes y arroyos dependerá de la evaluación que se acomete en el análisis de la dinámica de los manantiales y cauces fluviales.

En la fuga a la vertiente asturiana parece que sólo ha cambiado el curso del agua; antes desembocaba túnel abajo y ahora corre paralela a las galerías, por canalizaciones alternativas fuera de la pares aislante de los corredores ferroviarios. León puede perder por ese desgarro una cantidad de agua equivalente al consumo de la ciudad de León en un año; aunque a la salida de las grietas se rebaje el recuento a 300 litros por segundo, según la última evaluación.