Rey asegura que la EBAU de 2018 será "seria, digna y razonable"

El consejero de Educación, Fernando Rey, manifestó hoy que la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de este año, que por desgracia no será única sino que habrá 17 pruebas aunque en teoría lo es”, tal y como está configurada en este momento, le parece una prueba “ya suficientemente razonable, en el sentido de que es seria, digna; no es desproporcionada, es muy semejante a otras comunidades”.

“Algunos profesores me han dicho que esto no puede ser la subasta del pescado, no puede ser un tema de política autonómica tal o cual asignatura. Hay que lograr un equilibrio”, dijo antes de subrayar que defiende “no que mi Comunidad se asemeje a las que piden menos sino que las Comunidades menos exigentes se acomoden a la mía, porque en España estamos pidiendo todos tener una educación de calidad y, por tanto, elevar el nivel. Castilla y León tiene un gran nivel. Aquí no podemos ser frívolos”.

Rey, quien hizo estas manifestaciones en León, donde participó en los actos con motivo de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, comentó que no asistirá a la manifestación impulsada para este viernes en Valladolid por alumnos que reclaman una prueba similar en todo el territorio nacional porque los propios convocantes no quieren que la iniciativa se politice.

No obstante, celebró que los estudiantes se movilicen. “Vengo reclamando una ABAU única para el país desde hace meses y con los alumnos detrás, delante o al lado, la verdad es que ya no me siento tan solo, aunque no todos los partidos coincidan conmigo, y estoy en diálogo con conspicuos representantes de otros partidos y espero que sea un éxito y ojala podamos tener una EBAU única”, añadió.