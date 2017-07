Rey insiste en que las vacaciones escolares no serán en Semana Santa

El consejero de Educación, Fernando Rey, ha afirmado hoy que el asunto de las vacaciones escolares del segundo trimestre durante el próximo curso "ya está decidido", y garantizado que se estudiará la posibilidad de hacerlas coincidir con la Semana Santa dentro de dos años y no para el curso que viene.

"Es una decisión negociada por unanimidad absoluta con sindicatos y con el Consejo Escolar, donde padres y profesores cuentan con representación", ha declarado el consejero a los periodistas minutos antes de visitar en Valladolid el IES Juan de Juni, un centro que participa en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo.

Rey ha recordado, no obstante, que la Junta de Castilla y León ofrece una flexibilidad a los centros educativos para que decidan qué semana fijar las vacaciones escolares del final del segundo trimestre, si antes o después de la Semana Santa.

"El sistema educativo de Castilla y León es sólido y tiene sus procedimientos y sus órganos de decisión", ha manifestado el consejero, quien ha subrayado que el debate sobre las vacaciones de Semana Santa no depende "en exclusiva" de la Consejería de Educación.

En cuanto al ámbito de la enseñanza universitaria, Rey cree que las universidades públicas fijarán las vacaciones del segundo trimestre del mismo modo que el resto de la comunidad académica, del 29 de marzo al 6 de abril, después de Semana santa.

Por otra parte, el consejero ha afirmado que el plazo de matriculación en la universidad iniciado hoy se está desarrollando con "total normalidad", y añadido que el número de revisiones de la prueba de la prueba de acceso -EBAU- ha sido similar e incluso inferior al de otros años.

"Podemos extraer la lección de que a veces se ven las cosas de forma anticipada con demasiada preocupación, pero luego la realidad nos dice donde están los problemas y donde no lo están", ha zanjado.