Rey ve enfocado que el leonés se llegue a impartir en el aula como variedad cultural

p. infiesta | león

«Estamos en los albores del reconocimiento universitario de máximo nivel del leonés, que es clave para su posterior enseñanza». Así de optimista se mostró ayer el consejero de Educación, Fernando Rey, en la inauguración del curso de verano La lengua leonesa en la sociedad actual, que promueve la Universidad. Una actividad que se enmarca, además, dentro de las iniciativas de la cátedra de Estudios Leoneses, que se creó en noviembre de 2017 con 200.000 euros de financiación de la Junta.

El consejero recordó que varias instituciones trabajan desde hace años en la defensa y protección del leonés, pero hace ocho meses se dio un paso más al poner en marcha la cátedra, «a partir de una propuesta del procurador leonesista Luis Mariano Santos, al que le agradezco la enmienda».

También explicó que aún no hay profesores de leonés en las aulas de Primaria, Secundaria y Bachillerato, porque no pueden impartir esa materia al carecer de título universitario «que lo autorice para ello. No hay grado de leonés, pero lo que se está haciendo ahora es clave para elevar el nivel de enseñanza del leonés», remarcó, y que pueda llegar a los colegios. Rey justificó que al haber nacido en León, «seré uno de los actores políticamente que más aprecio el leonés», del que aseguró que constituye «una riqueza cultural para la comunidad y para todo el país».

El consejero es partidario de su defensa y conservación, como encomienda el propio Estatuto autonómico, pero aclaró que no es favorable a una solución como la adoptada en Asturias, con un bilingüismo español y leonés. «El bilingüismo debe ser con el inglés, el francés o el chino, aunque hay que encontrar un espacio en las aulas para la enseñanza del leonés, como una variedad que forma parte de nuestro patrimonio cultural e intelectual». También opina que hace falta «otorgarle un estatuto más sólido», remarcó.

Rey señaló que con su presencia en el curso, al que acuden 40 alumnos, pretendía respaldar «la importancia estratégica del leonés», interesante, a su juicio, desde todos los puntos de vista, «porque forma parte de nuestro patrimonio cultural; también el castellano». El curso está dirigido por el director de la cátedra de Estudios Leoneses, José Ramón Morala, que es catedrático del área de Lengua Española del departamento de Filología Hispánica y Clásica. Según afirmó, el curso se plantea como una toma de contacto con el leonés que se habla y aborda su perspectiva filológica, los avances en los estudios literarios, el estatuto legal y las propuestas para impartirlo de profesores de secundaria que se plasman en talleres didácticos por las tardes.

A la presentación también acudieron el rector, Juan Francisco García Marín, y Luis Mariano Santos, quien apuntó que «llevamos 30 años de retraso desde que comenzó esta comunidad autónoma y debería haberse cumplido el Estatuto de Autonomía en lo que atañe al leonés. Después de esos años, vamos a ver hasta dónde llegamos. Es un poco triste que hayamos tenido que esperar tanto tiempo para comenzar un poco a hacer cumplirlo pero siendo positivos, creo que hay futuro para el leonés. No renuncio a nada».