Rilo exige dignificar a los buenos empresarios «que son la mayoría y sufren»

miguel ángel zamora | león

Manuel Rilo, director general de Toriodis (E. Leclerc en León), exigió anoche «dignificar a las buenas empresas y a los buenos empresarios, que son la mayoría, pequeños y medianos empresarios, que salen a diario de su casa a pelear por el día a día junto con sus trabajadores, en la mayoría de los casos casi como compañeros de trabajo, como uno más, realizando los mismos trabajos y sufriendo las mismas vicisitudes».

Rilo recibió anoche el Círculo de Oro en un acto organizado por el Círculo Empresarial Leonés, que se celebró en el Palacio de Exposiciones de León, con presencia de las principales autoridades civiles y militares de la provincia, encabezadas por el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

También fueron distinguidos Integra Media Digital, Ana Belén Martínez García, Robher Asesores y Cáritas Diocesana. La 8 emitió en directo la ceremonia, presentada por Sergio Martín.

«Las cosas no llegan por casualidad ni aparecen por generación espontánea, sino que, la base del éxito, es marcarse un objetivo, tener claro lo que estas dispuesto a dejar en el otro plato de la balanza y lo que estas dispuesto a coger. Para ello tienes que tener un plan claro de lo que vas a hacer, conocer el camino que vas a recorrer, formándote, comprometiéndote, dedicándote, cumpliendo y sobre todo siendo honesto contigo mismo y levantarte y acostarte todos losdías satisfecho de lo que has hecho y, si además, te gusta y disfrutas con lo que haces, incluso no hace falta llamarle trabajo», explicó en su discurso.

«Yo conozco empresarios con los que trabajo, algunos de ellos están aquí y, si conocéis su trayectoria, veréis que son trabajadores incansables, con muchas horas de dedicación y con un compromiso social con sus trabajadores, con su ciudad y con su familia». Tuvo el galardonado palabras de elogio para la firma que pone nombre a su empresa, «el movimiento cooperativo de E-Leclerc, una de las mayores cooperativas de comerciantes independientes probablemente del mundo, que me ha dado la oportunidad de hacer una empresa como a mí me gusta que sea, sobre todo con un personal y con unos proveedores, que sean compañeros de viaje, que nuestro futuro dependa de nosotros; se tiene que trabajar de forma responsable».

DAR LO MEJOR

«Cada uno tiene que venir a dar lo mejor, porque de ello depende su futuro y el futuro común de todos los que estamos y dependemos de la empresa. Pero, también es cierto, que le debo mi agradecimiento por el apoyo financiero suficiente para sacar adelante este proyecto empresarial; incluso en los momentos más duros como han sido estos últimos años de crisis, que, de no haber sido por ese apoyo, probablemente no hubiésemos sido capaces de haber mantenido esta empresa».

Tuvo palabras de agradecimiento también para los suyos: «El apoyo de mi mujer, y el sacrificio de mis hijos cambiando de ciudad y de amigos, ha sido determinante, sin este apoyo posiblemente hoy no estaríamos aquí».