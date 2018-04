Rivera afirma que el sueño de que vuelva la dignidad está cada vez más cerca

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha afirmado en León de que "el sueño de que vuelva la dignidad a la vida política está cada vez más cerca", y ha asegurado que está convencido que es posible porque los ciudadanos han elegido a su formación para proceder a la regeneración del país.

Rivera ha participado en un encuentro con militantes de su partido en el polideportivo La Torre de la capital leonesa en el que también han intervenido el portavoz de la formación en las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes; el jurista Francisco Sosa Wagner, y la portavoz municipal en el Ayuntamiento de esta ciudad, Gemma Villarroel.

En su intervención ante casi un millar de militantes y simpatizantes de la formación naranja, Rivera ha explicado que está en la labor de "pisar todos los rincones de España" en su empeño de ser el próximo presidente del Gobierno. Ha recalcado que hay que volver a poner de moda la igualdad entre los españoles y la solidaridad entre personas y no entre territorios, y ha insistido en que ese es el principio básico por el que se rige Ciudadanos. Al respecto, ha abogado por una financiación autonómica justa y ha rechazado la idea de quienes defienden que "para querer mucho a tu tierra tienes que odiar a la de al lado".

Rivera ha señalado que no quiere gobernar España con los nacionalistas, "que es lo que llevan décadas haciendo el PSOE y el PP y que sólo ha llevado a la situación actual de parálisis". "No quiero gobernar con ellos, quiero debatir y ganarles y primero me preocupo de los que cumplen la ley, y si soy presidente respetaré a quienes piensan distinto pero siempre dentro de la Constitución", ha apostillado.

Ha hecho un llamamiento al PSOE para que le facilite la aprobación de los presupuestos, y ha señalado que si están bajando en las encuestas "es porque ni están ni se les espera y se están convirtiendo un una fuerza política cada vez más irrelevante". "Al contrario, Ciudadanos crece porque está donde hay que estar y los españoles no son tontos y toman la matrícula a todos", ha advertido Rivera, que ha asegurado que no aspira a sillones y que lo único que le hace ilusión es "transformar España".

Ha apostado por poner en marcha un plan contra la despoblación rural y hacer del campo un lugar atractivo para trabajar a base de "esfuerzo y ganas y no regalando subvenciones".

Otro asunto del que en su opinión hay que ocuparse de forma urgente es el de las pensiones, y sobre el mismo ha dicho que el debate "no puede ser si se van a subir 1 o 3, sino si el sistema es viable y se puede garantizar de cara al futuro". "Para ello hay que crear empleo de calidad y fomentar la natalidad con medidas como el cheque de mil euros que propugna Ciudadanos a las familias que tengan hijos y una semana más de permiso de paternidad", ha avanzado Rivera.

Ha destacado que los pensionistas han sido los "héroes de la crisis" ya que "han tenido que hacer malabarismos con sus ingresos para sostener a sus familias".

"Tengo hoy más ilusión que cuando empecé en esto hace 11 años y, sobre todo, tengo más ganas y el sueño está cada vez más cerca y estoy convencido de que se puede conseguir", ha apostillado. Ha advertido de que ahora "hay que ser más valiente que nunca y creer en los valores que han llevado a Ciudadanos al lugar en el que ocupa en la actualidad".