Rivera apuesta por un modelo de transición energética para la minería

miguel ángel zamora | león

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, apostó por la transición energética para «reconvertir» las zonas mineras y no anclarse «en el pasado. Debemos ofrecer a la gente que va a perder su empleo un apoyo para que puedan reinventarse y recapacitarse hacia otros sectores, como las energías renovables o la innovación porque quedarse parado provoca frustración»

Rivera protagonizó un desayuno informativo en el hotel Conde Luna, organizado por Leonoticias, en el que desgranó los principales asuntos de la actualidad nacional.

«A mí lo que me apasiona es España. Por eso Ciudadanos es un proyecto para mejorar España», dijo. Radiografió los pilares de su programa en los apartados económico y social, de regeneración, de valores civiles y de Europa».

«El empleo es fundamental. No se puede crear una familia con contratos de mes y medio. Y tres de cada cuatro son de esas características», aseguró

«La educación es una inversión fundamental en capital humano. El objetivo no es dividir a los españoles entre rojos y azules sino darnos cuenta de que educación es economía».

Visión de futuro

Una propuesta de futuro: «Si soy presidente del Gobierno seré el primero que no elegirá al Fiscal General del Estado. Lo hará una mayoría de los fiscales. Y suprimiremos los indultos por corrupción porque para los ciudadanos, apenas se conceden».

Otra advertencia: «Cuando triunfan los populismos y los nacionalismos se quiebra el sistema. Los mismos que están frenando los Presupuestos Generales del Estado se llevan el cuponazo, son los nacionalistas».

La oposición también será diferente en caso de que haya un gobierno de Ciudadanos: «Si gobierno España el rival no será el PSOE sino el nacionalismo. No es un problema catalán sino europeo. Tenemos que reflexionar sobre la cooperación judicial europea. Esto ya no es un problema nacional sino europeo».

«¿Nos vamos a tomar en serio Europa o habrá más Brexit? Europa nos ha ido bien a los españoles. En Francia han muerto la izquierda y la derecha y es el espejo en el que debemos mirarnos para que no pase lo de Italia», aseguró. También pidió hoy abrir una reflexión sobre lo que tiene que ser la «cooperación policial, judicial y política en Europa» y ha advirtió de que, «lo que no puede ser, es que salgan ganando los presuntos delincuentes».