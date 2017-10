Rodríguez se echa «a un lado» para «no ser cómplice» de Sánchez y Tudanca

álvaro caballero | redacción

No se va, recalca, para apostillar con un eufemismo que sólo se echa «a un lado». El secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, no optará a la reelección en las primarias, convocadas para el 12 de noviembre en primera vuelta y el 19 en segunda. Se quedará «esperando acontecimientos», como anunció ayer, después de defender «una carta de servicios positiva» durante los cinco años de su mandato y argumentar que tanto él como sus «afines incondicionales» no comparten «los planteamientos políticos de Luis Tudanca y Pedro Sánchez». «Hay que pensar más en la sociedad y menos en las ambiciones personales y, por coherencia, no queremos sentirnos cómplices de las decisiones que se están adoptando desde las ejecutivas Autonómica y Federal», apuntó.

La salida de Rodríguez del primer plano del escenario deja por ahora la carrera electoral de los socialistas con tres nombres: Diego Moreno, el candidato del ‘aparato’ sanchista apoyado de manera decisiva por Ibán García del Blanco; José Antonio Diez, el líder de la agrupación local y que se postula como tercera vía; y Javier Alfonso Cendón, el aspirante promovido por José Luis Rodríguez Zapatero y la vieja guardia socialista leonesa. Dentro de esta terna —a la que aún no hay confirmación de que se vaya a sumar una alternativa de las plataformas sanchistas liderada por Javier Arias— el todavía secretario provincial del PSOE aseguró que no ha llegado a un acuerdo con ninguna de las tres candidaturas, aunque reconoce que está «más próximo a Alfonso Cendón» y avisa de que su bolsa de votos «será determinante».

El secretario provincial saliente insistió en que cuando asumió el mando en mayo de 2012, aupado por el apoyo de José Blanco desde Ferraz pese a ser un desconocido en la provincia, «se podría asegurar que el PSOE de León se encontraba en un estado de bancarrota económica, orgánica e institucional». Rodríguez recuerda que «la credibilidad del partido estaba muy dañada, tras los escándalos que habían envuelto a la ejecutiva provincial encabezada por Francisco Fernández e Iban García del Blanco, y que habían desembocado en la constitución de una comisión gestora». Nada que ver con la radiografía que pinta el socialista babiano en la actualidad, con «unas cuentas saneadas, ya que sólo se adeuda la hipoteca contraída a principios del 2000 por la compra del local, y el mantenimiento del empleo de todos los trabajadores» del partido.

Pese a su «paso a un lado» en el proceso electoral para revalidar el liderazgo del partido, el aún líder socialista remarca que mantendrá «inalterable el compromiso como presidente de la junta vecinal de San Emiliano y con la ciudadanía leonesa como procurador en las Cortes de Castilla y León». «Voy a seguir defendiendo en las Cortes lo que pienso, le guste o no a Tudanca», retó Rodríguez, quien tras la victoria de Pedro Sánchez frente a Susana Díaz en la pugna por la secretaría federal y la posterior consolidación del burgalés en la ejecutiva autonómica fue defenestrado de su puesto de viceportavoz en el parlamento de Valladolid, en favor del también leonés Álvaro Lora.