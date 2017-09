La rotonda del Parque Tecnológico tendrá un coste de 300.000 euros

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Otro derroche de dinero público. Es una barbaridad ese coste para una obra tan ridícula y que aporta muy pocos beneficios. Si además dicen que no sabemos circular por las rotondas y ponen controles y multas, pues apaga y vámonos. La solución es la que no quieren llevar a cabo, cruce a distinto nivel, esa sí es la solución definitiva.Nunca entenderé por que no se hace en todos los cruces conflictivos, ya sé que es mas cara pero es la mejor para los usuarios y para siempre.