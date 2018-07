Sáez llama a la sensatez tras la falta de acuerdo para evitar la huelga de médicos de familia

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, ha llamado hoy " a la sensatez" y al diálogo tras la falta de acuerdo que evite la huelga indefinida convocada desde el 1 de agosto por el sindicato SIMECAL entre los 2.885 médicos de familia de atención primaria, con la petición "inasumible" de que se consolide la plaza de los interinos -521- sólo con concurso de méritos.



El consejero se ha reunido hoy con el comité de huelga de SIMECAL, "un sindicato sin representación en la mesa sectorial que se "ha quedado en una cierta soledad", sin apoyos de otros sindicatos o de los grupos parlamentarios, y aunque se han planteado "algunas aproximaciones" no se ha llegado a un acuerdo para desconvocar la huelga, ha referido Sáez en rueda de prensa.



La huelga, que se realizará en el medio rural de las 9.00 a las 15.00 horas; y en el urbano en mañana o tarde, responde, según el sindicato convocante, a que la Junta ha vulnerado el derecho de los médicos interinos funcionarios y estatutarios a acceder a la función pública al no aprobarse las ofertas de empleo correspondientes a las tasas de reposición anuales de dichos puestos de trabajo.



El sindicato ha sostenido que la última oferta de empleo fue la de 2005, por lo que se les han hurtado trece convocatorias de procesos selectivos para poder acceder a la condición de funcionario de carrera, por lo que piden que se apruebe una ley en las Cortes -que no ha apoyado ningún grupo- para que con carácter excepcional se pueda aplicar el sistema de concurso, que consistirá sólo en la valoración de los méritos.



Sáez ha insistido en que "existen vías de diálogo para garantizar la estabilidad de todos los profesionales" pero cumpliendo con las condiciones de igualdad de mérito y capacidad tanto entre los que trabajan ya en la sanidad regional como entre los que quieren incorporarse, y en ese sentido un concurso sólo de méritos "no es asumible".



El consejero también ha rechazado la propuesta del sindicato de que se haga el concurso oposición y que los que los interinos que no la aprueben se puedan quedar en la misma plaza que tienen hasta que se jubilen, ya que iría contra el derecho de los sanitarios a optar al concurso de traslados.



Es, según las noticias del consejero, la única comunidad en la que se ha planteado esa vía de regularización, cuando además el pasado 13 de julio la Consejería y los sindicatos CESM, Satse, Uscal, UGT, CSIF, SAE y CCOO acordaron el compromiso de agotar todos los años la tasa de reposición que establezca el Gobierno y ofertar así todas las plazas disponibles mediante concurso oposición.

El consejero ha rechazado el argumento de que no se hayan convocado oposiciones ya que en los últimos años ha habido hasta cinco procesos selectivos que han permitido la incorporación de 1.300 médicos de familia, 102 de ellos en el concurso oposición del 2016.



Sáez ha trasladado al comité de huelga los servicios mínimos que se plantean ante la huelga, que van en función del tamaño del centro de salud o consultorio y del número de cartillas y qué será de en torno al veinte por ciento de los facultativos, y que no afectará a la atención continuada.



Ha rechazado además los argumentos de que lo que busca la consejería es "desestructurar la atención primaria rural y abandonar los consultorios locales, amortizando las plazas de médicos", que están "fuera de la realidad" ya que el compromiso es "convocar todas las plazas existentes y mantener los 2.285 puestos de trabajo".



El consejero ha recordado que en noviembre se celebrará una nueva oposición con 302 plazas de médico de familia, que para favorecer la estabilidad en el empleo contarán con temario más limitado y la publicación de la bibliográfica de la que se extraerán las preguntas.



En los concursos oposición el examen cuenta un 60 por ciento y los méritos un cuarenta, y en este último caso Saez ha adelantado que estudiarán la petición de que el tiempo de prestación de servicios, que se limita a los quince años, pueda ser superior.



"Se trata de facilitar la estabilidad en el empleo sin superar los límites legales", ha insistido Sáez, quien ha recordado que los interinos tienen un puesto de trabajo garantizado, bien aprobando la oposición, con lo que se les adjudicaría una plaza fija, bien como interinos en el lugar que les corresponda.