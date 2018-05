El salvavidas de los preferentistas se despide

maría j. muñiz | león

No podían ni imaginar lo que iban a ser. Cuando algunos de los afectados por el descalabro de las participaciones preferentes y deuda subordinada que habían comercializado años atrás Caja España y Caja Duero se pusieron en contacto por Internet y se encontraron por primera vez, sin conocerse, en la estación de León, no había más que preocupación, dudas y frustración. Habían perdido sus ahorros y enfrentarse a la banca parecía misión imposible. Aún así, hace ahora cinco años organizaron la Plataforma de Afectados por las Preferentes de Banco Ceiss.

Fueron, junto con los despachos de abogados que se unieron a la causa, la única fuente de información y la tabla de salvación a la que se aferraron miles de afectados, que sin el apoyo de aquellos pioneros no hubieran encontrado la forma de llegar a una justicia que finalmente les ha devuelto sus ahorros. En el cien por cien de los casos presentados por la plataforma.

Según explica su presidente, el incansable Basilio Garmón, sólo la plataforma leonesa (la única que sobrevive de cuantas se organizaron en las distintas provincias de la Comunidad) cuentan con 2.021 sentencias firmes y terminadas, sólo en la provincia de León de los preferentistas que se negaron a aceptar el canje ofertado por Unicaja cuando se hizo con la entidad entonces con sede en León. De entre los que aceptaron el canje, pero denunciaron después pese a la renuncia expresa firmada, hay otras 178 sentencias ganadas. En total estos ahorradores han conseguido que el banco les devuelva 87,6 millones de euros.

En el conjunto de Castilla y León sólo los casos gestionados por las plataformas contra Ceiss supusieron ganar 6.133 demandas, por más de 245 millones de euros. En la provincia Garmón cree que más de 3.000 ahorradores que tenían estos productos no recurrieron, aunque el cálculo de las personas afectadas por la adquisición de estos complejos productos financieros era muy superior. Personas mayores que no abrían las cartas, que fueron encontradas por sus hijos a su fallecimiento; desconocimiento,... «Las causas son muchas. También muchos son los que han esperado hasta que ha sido demasiado tarde. El plazo para reclamar concluyó el pasado mes de diciembre, lo advertimos muchas veces. Y nos siguen llegando casos, pero el procedimiento ahora es otro, y no estaremos ahí».

Ayer los últimos voluntarios abandonaron el despacho que en los últimos cuatro años han ocupado en la sede de Comisiones Obreras en la capital leonesa. «Llegamos para estar unas semanas y mira cuánto hemos estado». Garmón sólo tiene palabras de agradecimiento para los sindicatos mayoritarios por su apoyo. «También nos ayudaron algunos ayuntamientos, León, Ponferrada, Valencia de Don Juan, Bembibre,... Nos cedieron locales, porque hemos tenido que autofinanciarnos. Ahí las asociaciones de consumidores no ayudaron a los afectados, tuvimos que organizarnos».

La plataforma se ha mantenido en la oficina hasta ahora, asesorando con los problemas fiscales que plantea la tributación de las costas de las sentencias. Un caballo de batalla que desde hace tres años mantienen con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que es uno de los tres asuntos en los que seguirán ocupado, junto con el seguimiento de los procesos penales contra los antiguos directivos de la entidad financiera y la comisión de investigación que se sigue en las Cortes autonómicas.

A partir de ahora las consultas se seguirán atendiendo por teléfono, pero no entrarán más en los casos de cláusulas suelo y devolución de los gastos de constitución de las hipotecas. Lo que no quiere decir que el equipo de voluntarios formado a raíz de las preferentes no siga en activo. «Somos una familia, en la provincia hemos sido unos 60 voluntarios, y algunos seguiremos activos en los asuntos sociales que afecten a los ciudadanos. He tenido la enorme fortuna de formar parte de un equipo que ha sido realmente excepcional», se felicita Basilio Garmón.

En las últimas semanas, antes de culminar la absorción de Banco Ceiss y tal y como se había comprometido, Unicaja Banco resolvió los conflictos judiciales pendientes (que estaban siendo recurridos sistemáticamente) y devolvió a los ahorradores que habían reclamado las cantidades pendientes. Sólo quedan los casos de 17 directivos medios y altos de la caja en la provincia, que están ahora pendientes de resolución por el Tribunal Supremo.

La oficina de la plataforma en CC OO se cerró ayer. Quienes lideraron la respuesta frente a los hechos consumados que les planteaba la banca tienen el orgullo de haber ayudado a miles de personas que, sin su empuje, no habrían sabido reclamar. Han padecido por casos sangrantes y especialmente dramáticos, y han compartido muchas alegrías por otros resueltos. Se cierra un episodio, pero la historia no acaba aquí.