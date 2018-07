San Andrés aprueba su presupuesto con la abstención de IU, Cs y UPL

P. Infiesta | León

En San Andrés del Rabanedo, el suspense en las grandes decisiones está casi siempre garantizado, y ayer afectó a la posibilidad de disponer o no de Presupuesto para 2018. Un documento clave «para situar al Ayuntamiento en la senda de la viabilidad económico financiera», según valoró la alcaldesa, la socialista María Eugenia Gancedo, pero que Izquierda Unida comenzó rechazando en la sesión plenaria, porque carecía de «alma y sensibilidad social» y se había dictado «desde los despachos de Madrid pensando sólo en cuadrar la deuda». Los cuatro posibles votos en contra de IU, sumados a los cinco del PP, que había manifestado claramente su oposición por basar el incremento de ingresos en subir impuestos a la ciudadanía, tumbaban a priori el Presupuesto, ya que el equipo de Gobierno reunía exclusivamente siete refrendos positivos. El cambio de opinión de IU, del no a la abstención, allanó el camino al documento, al abstenerse también los tres concejales de Ciudadanos y los dos de UPL. La regidora les felicitó por no devolver al Ayuntamiento a la velocidad «del cangrejo». El documento contempla 20,6 millones de ingresos y 18,9 de gastos, con un superávit de 1,7 millones. La Corporación ya lo había aprobado de manera inicial en mayo.