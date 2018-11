San Francisco y La Regla funcionan como un solo centro bajo el sello HM

miguel ángel zamora | león

La antigua Clínica San Francisco y la Obra Hospitalaria de Nuestra Señora de Regla funcionan ya como un solo centro bajo el paraguas de HM Hospitales, que acometerá una ambiciosa inversión en 2019 para unificar los historiales clínicos de sus pacientes en toda España, modernizará varias plantas de San Francisco el año próximo y adquirirá nueva tecnología «en un intento de que nuestros clientes tengan donde escoger», aseguró Juan Abarca, presidente del grupo, que en la actualidad es el tercero más importante del sector privado.

Abarca presentó el balance de los dos últimos años en un desayuno con los medios informativos, acompañado de Ricardo Aller, director del sello en León y de Salustiano López Contreras, responsable médico y a la vez hizo avance de previsiones para el año próximo.

«Nos viene muy bien que vengan empresas como la que sustituye a Vestas (NSR) porque para conseguir los mejores resultados posibles necesitas mucha población. Nuestro planteamiento no es cerrar mercados sino todo lo contrario. Tenemos siete centros en Madrid, veinte policlínicos, cinco en Galicia, nos hemos extendido a Barcelona y ahora dos centros en León que queríamos unificar para intentar que si había dos quirófanos, pudiéramos tener al menos uno de mayor especialización, y dar servicios sanitarios más complejos», explicó Abarca. «Necesitamos población para disponer de una rutina, los resultados no son buenos. No se trata de dinero».

SIGNIFICATIVO

«Compramos San Francisco dos años antes de que se supiera, con la condición de conseguir La Regla y si no se cerraba la operación de La Regla se desinvertía. Pero convencimos al Obispado de que era lo mejor y creo que están contentos», señaló Abarca. «Nuestro proyecto es a largo plazo y trata de mejorar la sociedad. No sé si tenemos los mejores médicos, pero sí tenemos las mejores personas. Y si no somos los mejores, intentamos mejorar el entorno. En Madrid hay un importante porcentaje de doble aseguramiento, con un 35% y lo queremos hacer en Galicia y León. Nuestros objetivos se están cumpliendo» indicó Abarca.