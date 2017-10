San Froilán espolea el alma leonesa

l. u. | león

Nada dibuja mejor a León que ese desfile de pendones y carros engalanados que abren paso cada cinco de octubre a la romería de San Froilán. El pueblo que camina no faltó a la cita de honras al alma leonesa en la explanada del santuario mariano de La Virgen del Camino, con la localidad que da nombre atestada por sesenta mil personas, en la mayor manifestación popular que se registra en la provincia. La Virgen del Camino es destino de una peregrinación que arrastra devoción mariana en caudal irreconocible en estos tiempos distantes con cualquier tipo de manifestación religiosa. No por lo que afecta a esta efeméride de San Froilán, con una eucaristía ante miles de feligreses, también de la manifestación religiosa más multitudinaria de cuántas se celebran en León. Las homilías del cinco de octubre suelen enfatizar la figura estoica del santo Froilán, una figura que encaja a la perfección con la estructura social que moldean los leoneses a lo largo de la historia, y que no pasa por alto el obispo de León, Julián López. Las referencias a la actualidad política se entretejieron ayer en medio de las peticiones, en las que se veló por que los políticos conduzcan el camino hacia la paz. León reza desde la explanada, en un espacio en el que levantó el mayor tributo a la devoción mariana que pervive en esta tierra, mientras decenas de pendones apuntan al cielo, en ese momento que funde el pasado, presente y futuro de una tierra apegada a las tradiciones, a la herencia cultural y a las costumbres heredadas de pasadas generaciones que trajeron a León hasta este punto al que ha llegado.

La vertiente social de la romería de La Virgen del Camino tiene un recorrido tan amplio como marcan los límites de la localidad, cada cinco de octubre abiertos por hileras de coches que tratan de acercarse lo más posible al casco urbano o se amontonan de forma irregular en zonas campestres y vías de servicio habilitadas para dar cabida al aluvión de medios de transporte. Hubo un gentío atronador que las autoridades volvieron a cifrar en torno a las sesenta mil personas; un amplio porcentaje de ellas acudió a tocarle las narices al santo, en el pasadizo lateral del santuario, ayer intransitable por momentos.

La respuesta de seguridad en torno a la muchedumbre resultó extraordinario; para el control del tráfico a través de la carretera Nacional 120, que es travesía a los mismos pies del templo mariano que es centro de la peregrinación; agentes de la Guardia Civil de Tráfico velaron por el discurso normal de la hornadas; entre las arterias comerciales, guardias civiles que patrullaron a pie, trasladaron una sensación de confianza que no fue capaz de desmontar el éxito que tuvo algún carterista, cada vez más habituales en estas concentraciones; policía local de Valverde y voluntarios de protección civil completaron el dispositivo de seguridad, que este jueves estrenó una nueva estructura; vallas a modo de bolardo para cerrar el acceso rodado desde la carreteras al interior de la localidad. La Virgen del Camino espera el nuevo San Froilán mientras saborea el éxito de este cinco de octubre, que volvió a elevar a nivel de excelencia el abrazo con la tradición.