San Froilán ya tiene programa de fiestas

León y su povincia dispone de celebraciones culturales y festivas de una mayor calidad y exotismo que el resto de las provincias. Las Cantaderas de León, las luchas de Astures y Romanos de Astorga, la Lucha Leonesa, etc. etc. Pero en las televisiones de España todo esto pasa inadvertido. Si esto ocurriera en otras provincias.... Pero, ¿por qué lo de León no importa a nadie? ¿No será porque nuestras autoridades carecen de poder, o de voluntad para que esto no ocurra?