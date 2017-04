Sánchez pide el apoyo al PSOE de la militancia para sacarlo de la abstención

l. u. | león

Pedro Sánchez buscó ayer en León apoyos, avales y votos en su carrera por la secretaría general del PSOE; con nutrida presencia de afiliados y simpatizantes socialistas de Asturias, el candidato invocó a la esencia del partido para ganar el futuro. «No hay adversarios dentro del PSOE; están fuera; ahora, en este proceso de primarias, sólo hay dos opciones; el PSOE de la militancia o el PSOE de la abstención, el de la izquierda o el que está en tierra de nadie», aseveró desde el púlpito habilitado en el pabellón de la Torre de la capital leonesa, entre una audiencia que le jaleó en varias ocasiones un discurso entre el colorido de las banderas asturianas, del Partido Socialista y camisetas con el lema Sí es Sí que empuja el candidato madrileño en su gira por las elecciones orgánicas de Ferraz.

Sánchez empleó una parte relevante de su intervención a cuestionar el gobierno del PP, incluso que su presidente se mantenga en el poder «después de los casos de corrupción, que ya no se sabe qué profundidad tienen», valoró. «Lo que significa que no es que quien la hace la paga, la paga a quien le pillan». El socialista cuestionó incluso, la oratoria de Rajoy «que les dijo hace unos días a unos jóvenes no os portéis mal, que en el PP todos nos portamos bien». Pedro Sánchez aportó también matices de afinidad con los asuntos de actualidad que afectan a diversos territorios y sectores de la provincia. «La minería, que destruyó el PP al que otros apoyaron con la abstención», apreció; y mostró su apoyo a los agricultores afectados por las fuertes heladas y demandó medidas de cohesión para evitar los daños de los incendios, como el de la Tebaida berciana. El aspirante invocó el trabajo de todo el partido para volver a «conectar con los jóvenes, con el fin de recuperar la razón de ser y ser una organización del siglo XXI, no del XX». A Sánchez le arroparon en León algunos cargos socialistas; el burgalés Luis Tudanca, secretario autonómico de los socialistas y algunos otros compañeros de ejecutiva (la zamorana Ana Sánchez, entre ellos); o el también zamorano Demetrio Madrid: «Yo estoy con Pedro», despejó dudas. Y entre los asistentes al mitin, y la nutrida representación asturiana, núcleo fuerte de la dirección del Soma, que no ocultó su afinidad con el aspirante. Entre los presentes, también, parte del socialismo leonés que en otro tiempo era poder, orgánico y administrativo: Agustín Turiel, Santiago Rodríguez, Rodríguez Picallo, Ángela Marqués, Victorina Alonso, Catalina Díaz, Belén Fernández, García del Blanco, Nieves Fernández o Motaz Alserawan; el sindicalista Pedro Aller, o el que lo fue, Anatolio Díez. El concejal de León Carmelo Alonso intervino en el acto.