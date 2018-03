Santocildes se traslada de Castrocontrigo a Onzonilla para aumentar la producción un 30%

Chocolates Santocildes trasladará a finales de año su fábrica de Castrocontrigo a una nave de 2.200 m2 en el polígono de Onzonilla en León. El objetivo es aumentar un 30% la producción de tabletas de chocolate y ampliar y consolidar el mercado nacional. La marca de chocolates apuesta por la investigación y la innovación en este nuevo proyecto empresarial que mantendrá la fabricación artesanal y dedicará espacios a la investigación. La nueva fábrica dispondrá de una sala de tostado única en España exclusivamente con bombo de leña, una iniciativa pionera para conseguir una mayor calidad en el producto. Además de ampliar el espacio destinado al tostado del cacao, Santocildes apuesta por la inversión en I+D que dejará la fábrica lista para impulsar trabajos de investigación de ciencia y tecnología con la Universidad de León, para realizar estudios sobre el cacao. «Queremos situar la fábrica en un foco de expansión y referencia del chocolate leonés adaptándonos a las innovaciones del siglo XXI», explica Patricia Fernández, responsable de calidad en I+D.









Proceso de elaboración del cacao. JESÚS F. SALVADORES

La familia no abandona su arraigo en Castrocontrigo, aunque todavía no tienen definido el proyecto que mantendrán en la actual fábrica. «Estamos pensando en ampliar el museo y dejar allí alguna maquinaria, pero todavía no lo tenemos cerrado».

Santocildes quiere ampliar la producción en un 30% en un plazo de cinco años para consolidar el mercado en el País Vasco, Galicia y, en general, todas las ciudades del norte de España. Actualmente la fábrica leonesa vende las 300.000 tabletas que producen. «Lo vendemos todo», asegura Patricia Fernández. Aunque el mercado principal es la provincia de León, el 30% de la producción se vende en otras provincias de la Comunidad y del resto de España.

Otro intento

El traslado al Polígono de Onzonilla no es el primer intento de ampliación de la fábrica de chocolate de Castrocontrigo. En el año 2007, los Hijos de Bernardino Fernández, S.L. buscaron una nueva ubicación en Valderrey, una nave de 2.500 metros en la que pensaron invertir 900.000 euros en obra civil y adquisición de maquinaria, un proyecto que finalmente no se llevó a cabo.

La intención de Chocolates Santocildes es trasladarse a finales de este año a la nueva ubicación del Polígono de Onzonilla, lugar al que de desplazarán los cinco trabajadores de la fábrica y los dos de las oficinas que actualmente trabajan en la empresa.

El chocolate Santoncildes es muy apreciado por los consumidores leoneses, que consumen el 70% de la producción. Con una elaboración artesanal y de calidad, Santocildes trabaja con cacao procedente de productores criollos de Ecuador y de Ghana. «Seleccionamos el mejor cacao, el de más calidad».

Ahora la fábrica ha tocado techo y está dispuesta a dar el gran salto para ampliar su producción, aumentar el mercado nacional y, en el futuro, saltar a las despensas de los consumidores de otros países.