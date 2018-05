Sartorius defiende que el federalismo garantiza la unidad

L. urdiales | león

Nicolás Sartorius mantiene y reafirma el discurso europeísta que le llevó a convertirse en disidente del frentismo de su partido ante los derroteros de la UE; ante Maastrich y el Euro. También el discurso del federalismo, que es unidad, tal y como defendió ayer en León, en su exposición en el foro de la Fundación Jesús Pereda, en el ciclo de conferencias sobre la Constitución, que impulsa Comisiones Obreras. Sartorius afirmó su convicción sobre el futuro de España ligado al devenir de Europa, inseparable «que lo que sea una lo será la otra», vaticinó, Pero antes, España, debe de resolver algunas cuestiones internas, que tienen que ver con el avance de reformas a nivel constitucional, para abordar desajustes a nivel territorial, orientados a incrementar la cohesión del Estado. «Hay que dar un paso hacia una España más federal», reclamó el ex político y diputado, fundador de Comisiones Obreras, destacado miembro e histórico del Partido Comunista, militante antifranquista. Todo ese currículum, que agranda con la visión de analista y protagonista del cambio abrupto que supuso la transición, apuntala la intervención de Nicolás Sartorius en el recuento de lo que queda pendiente por desarrollar en el texto constitucional. «Hace falta un paso hacia la España federal; comenzar por el Senado, porque el Senado que tenemos no vale; no cumple lo que se le encomienda en la Constitución, que es que sea un órgano de representación territorial, y no lo es». Sartorius sugirió la necesidad de acometer algunas reformas en el ámbito competencial, en el sentido de definir mejor quién y qué se debe hace en torno a la política, «porque no es nada bueno que el Tribunal Constitucional trate tantos recursos de continuo».

En torno a la Constitución que queremos, Sartorius apuntó la sugerencia de definir fórmulas de financiación territorial que aún no se han resuelto. Sartorius se mostró como un firme defensor de una mejor distribución de la riqueza: «Me preocupa el aumento de la desigualdad; hay que lograr que el PIB, el crecimiento llegue a todos», alentó para moldear el futuro.