La sede que integrará los servicios de Renfe se frena por «detalles técnicos»

álvaro caballero | león

Después de casi dos meses de ajetreo de camiones para sacar el escombro, de repente, nada. La obra de remodelación del antiguo economato, en el que se integrarán todos los servicios de Renfe, no tiene movimiento alguno desde hace una semana. No se trata de «una paralización, sino una ralentización», como apostillan fuentes de la operadora ferroviaria, que justificaron la situación por la necesidad de «definir mejor» con la empresa adjudicataria «ciertos detalles técnicos que no estaban claros». A la espera de que se limen estas diferencias, el parón cuestiona que se cumpla el calendario fijado en el contrato, que emplazaba la entrega de las instalaciones remodeladas para finales de este ejercicio, 10 años después de que se concibiera el plan de unificación de los departamentos de la compañía estatal.

Los problemas detectados abarcan también a la necesidad de encontrar una solución para el abastecimiento de energía del puesto del telemando de Adif. Pese a que estas dependencias están instalados al otro lado de la calle Astorga, tienen su toma en el economato, como abundaron desde Renfe para justificar la «ralentización» de los trabajos.

La suma de las modificaciones del proyecto, que se tendrán que pactar entre la adjudicataria y Renfe, podría suponer un aumento de la factura, aunque desde la operadora insistieron en que todo dependerá de cómo se cierre el acuerdo. Por ahora, el encargo se ajustará al importe de la oferta presentada por la empresa, Uncisa Construcciones e Infraestructuras SAU, que se hizo con el contrato con una cuenta de 1.975.137 euros, IVA incluido, un 12,9% de la licitación, fijada en 2.270.272 euros.

Hasta ahora, en los dos meses de labores se ha logrado avanzar en la fase previa de preparación de las instalaciones. Los 2.200 metros cuadrados del antiguo economato de la empresa ferroviaria, situado en la entreplanta y baja de la vieja estación, se encuentran diáfanos, apenas amparados por los muros perimetrales. No queda ya nada del antiguo enrejado que había en la fachada de la calle Astorga, que será sustituido por un cierre de acristalamiento espejado. Las huellas del proyecto se ven también la parte trasera, donde ha quedado abierto un hueco y está la acera levantada para la canalización de servicios.

El vaciado del interior ha hecho desaparecer la escalera desde la que se accedía al economato, que después albergó un supermercado y un gimnasio antes de cerrar, mientras Renfe pagaba alquileres de pisos por la ciudad. El avance en el equipamiento depende ahora del acuerdo con la constructora.