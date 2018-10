«Seguiré dando la brasa con León»

Asun G. Puente | león

«Probablemente es uno de los días más bonitos de mi vida». Emocionado y sin palabras. Jesús Callleja, el aventurero leonés que ha llevado el nombre y la singuralidad de su tierra por los cinco continentes, recibió ayer la Medalla de Oro de la Provincia rodeado de su familia y sus mejores amigos. Fue en el histórico patio del Palacio de los Guzmanes tras escuchar las palabras de elogio del presidente de la Diputación, institución que le concede su máxima distinción «por su quehacer constante en la promoción gastronómica, cultural y medioambiental de nuestra provincia».

Es difícil dejar sin palabras a un comunicador como Jesús Calleja, pero su discurso de agradecimiento fue breve. Reconoció encontrarse nervioso: «Que tus paisanos te den el premio más importante tiene más valor, porque nadie es profeta en su tierra; me he quedado sin palabras, nunca lo voy a olvidar». Reiteró su orgullo de ser leonés y su empeño en divulgar las excelencias de su tierra en cada rincón del planeta que pise. «Seguiré dando la brasa a todo el mundo en la tele por León. Se os quiere».

Antes, Juan Martínez Majo ya le había entregado su distinción «a un leonés que cree en lo que esta institución representa, la esencia de lo rural, la raíces que encontramos en los pueblos y sus sabias gentes». Y recalcó la «suerte» de la provincia por «contar con un leonés que no entiende de fronteras».

El presidente relató las principales pincelazas biográficas de la biografía del mediático aventurero, «un gran conocedor de nuestras aldeas, rutas y senderos, especialmente en las bellas montañas del norte de la provincia». Nació en Fresno de la Vega y vive en la Sobarriba. «Nadie duda de que es el mejor embajador de León. Ha aprovechado su brillante carrera como comunicador para promocionar públicamente las bondades de León».

Personajes y localizaciones en su tierra, en los programas que cada domingo cosechan en la cadena Cuatro altas audiencias, donde también ha enfatizado el valor de «deportes, tradiciones, costumbres, leyendas de los pueblos y comarcas leonesas», además de la cultura, la historia, la gastronomía y la forma de ser de los leoneses.

Narró con detalle y entusiasmo las mil y una aventuras de Calleja, con especial énfasis en la conquista del Himalaya, y rememoró sus comienzos como comunicador en Diario de León y todos los pasos hasta protagonizar una exitosa carrera televisiva. «Y siempre, en cada programa, ha tenido y tiene un hueco para una referencia, una curiosidad, un producto, una historia sobre su tierra, León». Incluso, apuntó Majo, su «empatía ha posibilitado llevar y hermanar la cultura leonesa con la de otras recónditas etnias; trasladar a León y sus raíces a las latitudes más apartadas».

De su carácter, remarcó su «visión positiva, optimista y entusiasta» y calificó a Calleja de «soñador, intrépido, esforzado, contundente, arriesgado, afectivo, decidido; un ser humano de primera magnitud».

En su análisis y teoría de la felicidad, León está en el epicentro de la vida de Calleja, como él mismo contó. «Si no estoy en León, no estoy a agusto, intentaré pasar aquí un tercio de mi vida; aquí me retiraré, León es mi campamento base; me gusta mi tierra y voy a estar pesadico hablando de ella». Y siempre en su pensamiento, los pueblos.