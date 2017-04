Una semana ‘histórica’ en la que todos los santos se pusieron de cara

maría j. muñiz | león

Espectacular, estupenda, esperanzadora. Los calificativos con los que los empresarios de las distintas facetas del sector turístico leonés describen el movimiento de viajeros y económico generado en los que son los ‘días grandes’ para el turismo en la provincia no tienen este año peros. Todos los santos se pusieron esta vez de cara: una climatología inmejorable, una Semana Santa que en sus distintas facetas suma cada vez más seguidores, una oferta de servicios capaz de atender una cantidad de visitantes que los propios profesionales consideran «incalculable» y un ajetreo que transcurrió con absoluta tranquilidad para leoneses y visitantes. El balance, «extraordinariamente positivo».

Incluso se cumplió el deseo que el sector ha repetido durante años: la Semana Santa turística no se limitó a los llenos de jueves a sábado santos, sino que comenzó el Viernes de Dolores y se prolongará hasta el próximo domingo. «Por primera vez ha durado todos estos días, el fin de semana anterior hubo casi lleno, en lunes y martes la ocupación bajó, pero se mantuvo en un 70%, el miércoles llegó al 90% y a partir del jueves ha sido del cien por cien», señala Álvaro Miguélez, presidente de honor de la Unión Hotelera Leonesa. Destaca que hay menos hoteles que hace unos años, pero se ha incrementado la oferta de otras fórmulas de alojamiento.

«Es la mejor época para el turismo rural, y esta ha sido espectacular. Desde hace un mes los establecimientos asociados no tenían plazas libres, esta vez las reservas se han hecho con mucha antelación. También los restaurantes de la provincia han trabajado muy bien. El buen tiempo hace que la gente se mueva, tenga ganas de comer, de beber,...». Jesús del Río, presidente de la Asociación Leonesa de Turismo Rural (Aletur), destaca además que el hecho de que algunas comunidades hayan cambiado los días festivos hace que «incluso hasta el próximo domingo la ocupación media en el turismo rural leonés esté reservada al 45%. Y para los puentes de la Comunidad, en abril, y del Primero de Mayo, ya hay muchas casa rurales llenas».

todo lleno

«La ocupación hotelera durante los días grandes de la Semana Santa ha sido prácticamente total, no sólo en los hoteles de la capital, sino en todas las localidades. Los visitantes han ido a establecimientos de toda la provincia, y eso es porque en León no había plazas libres». Ángeles Luengo, presidenta de la Asociación Provincial de Hostelería, destaca que también ha sido muy importante la presencia de peregrinos. «En todo caso, la ocupación ha sido muy alta ya desde el fin de semana anterior». Algo que antes no se producía, ya que los turistas concentraban sus visitas en los días más importantes de estas vacaciones.

No sólo los hoteles han recibido la avalancha de viajeros, también en los bares la afluencia de consumidores ha sido muy elevada. Los establecimeientos del centro, especialmente del Barrio Húmedo, el Barrio Romántico y el Cid «estaban a reventar. En cambio, los de las zonas periféricas se quejan de que el dinero para gastar de los turistas no llega a todos». A pesar de que, como han podido comprobar los leoneses, incluso en los barrios la presencia de clientes en barras y terrazas era mucho más abundante de lo habitual.

«Y no sólo en los locales, también se notaba que la presencia en las procesiones era mucho más nutrida que otros años», destaca la presidenta de los hosteleros.

Sólo un ‘pero’ en los buenos resultados para el negocio turístico de esta histórica Semana Santa: «Si hay alguna queja es la de los restaurantes. La abundancia de las tapas hace que muchos consumidores opten por el chateo, y no se sienten en los restaurantes. El sector se queja también de que hay mucho corto y mucha tapa, se pasea mucho, pero el consumo no es todo lo alto que debería. Quizá habría que apostar más por la calidad y cantidades más pequeñas, para que no se mermara el negocio de otros», destaca Luengo.

En ello coincide Miguélez. «Las tapas son excesivas, y reducen el consumo en los restaurantes». También es verdad que ese es uno de los grandes atractivos del alterne local. Pero la polémica crece, y parece que va para largo.

incluso genarín

Este año las quejas del sector turístico son menores incluso respecto a las multitudinarias celebraciones callejeras del entierro de Genarín. El cierre de la Plaza del Grano provocó que el botellón se dispersara. Tanto hosteleros como responsables de seguridad coinciden en que, más allá de las inevitables basuras generadas en las calles, todo transcurrió con normalidad.

«Desde hace tiempo mantenemos contactos constantes con la Cofradía de Genarín, para que la celebración sea ordenada. Ellos también quieren desligarse del tema del botellón, porque les perjudica», destaca Fernando Salguero, portavoz municipal y concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de León. Que incide en que incluso la «celebración paralela» transcurió con normalidad. Tanto los hosteleros como el Ayuntamiento destaca que la procesión del Entierro de Genarín fue multitudinaria, y que durante toda la noche la fiesta fue intensa, pero no se produjeron las aglomeraciones de años anteriores ni los inconvenientes que tienen para los bares.

Más allá de esta puntual y multitudinaria cita, Salguero destaca que toda la semana festiva trancurrió en la capital con «absoluta normalidad. Incluso con menos incidentes que en otros puentes, o que otras semanas sin esta afluencia de personas, que ha sido increible».

El responsable de seguridad del Ayuntamiento de la capital insiste en que «mientras muchos leoneses aprovecharon estas fechas para hacer turismo en otras zonas, la llegada de visitantes a la capital ha sido la más intensa que se recuerda en muchísimos años. Y todo ha transcurrido con total normalidad. Y con éxito para el sector turístico, que ya tenía muchas reservas desde el mes de septiembre».

Sólo un dato: uno de los vídeos de la Semana Santa leonesa colgado en las redes por el Ayuntamiento tenía ayer a mediodía más de 185.000 visitas.

La Semana Santa es la semana grande para el sector turístico leonés. Si el tiempo acompaña, como ha sido el caso, la valoración es unánime. Espectacular.