La Semana Internacional de la Trucha de León, en el aire

La Semana de la Trucha de León se tambalea. Con 51 años de historia a sus espaldas esta cita internacional, la de mayor pedigrí de la ciudad, corre serio peligro de no ser una realidad este año. El concurso de acreedores en que se encuentra la entidad que lo organiza, la Asociación Leonesa de Hostelería, amenaza su continuidad. De hecho, la presidenta de la Asociación, María Ángeles Luengo, ha reconocido que la situación concursal en que se encuentran -fundamentalmente por deudas con sus empleados- hace inviable organizar la Semana de la Trucha de este 2018. "La Asociación no la va a hacer. Hemos hecho todo el esfuerzo para intentar prepararlo y darle una continuidad pero las cosas se nos han puesto muy complicadas; ahora todo dependerá del Ayuntamiento y la Diputación si quieren coger el testigo", comentó.

Enfado de la hostelería: premios sin paga desde junio

Y los problemas para la Asociación no se terminan ahí. La hostelería de León ha puesto en la diana a la organización de la Semana Internacional de la Trucha. Hay enfado en el sector porque la organización no ha abonado todavía -a pesar de haberse celebrado en junio del año pasado- los premios correspondientes a los tres restaurantes que ganaron el concurso gastronómico organizado de forma paralela para darle un mayor lustre. Se trata del restaurante Lav, ganador del premio al mejor plato de cocina moderna con trucha; la Bodega Regia, que ganó el de cocina tradicional y el Conde Luna que se llevó el premio a la mejor tapa. Mil euros para cada uno que todavía no se han abonado a los responsables de sus fogones y lo que más les ha dolido sin darles ninguna explicación como denuncian. "Se le da mucho bombo a esta Semana pero a la gente no se le dicen las cosas como son", se quejó uno de los restauradores afectado.

Los establecimientos implicados señalan a la presidenta de la Asociación de Hostelería de León, Maria Angeles Luengo, como "máxima responsable de esta situación" en su calidad de entidad organizadora. "Esto parece una vacilada. Se van a quedar solos. Nos llamaron pidiéndonos por favor que participásemos porque es el premio más antiguo a nivel nacional. Nosotros ponemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, la materia prima y al final nada. No es de recibo que digan que nos dan mil euros si luego no es asi", recalcan los afectados.

Luengo, por su parte, señala que la Asociación esperaba una subvención de 8.000 euros de la Diputación que finalmente no les llegó debido a que se encuentran en concurso de acreedores y cuando una sociedad se encuentra en esta situación se le bloquean las ayudas públicas. "Me he reunido con ellos y les he explicado la situación, que no hemos recibido ese dinero. Es una deuda que hemos metido dentro del concurso para ver como les podemos pagar. Pero que entiendan que no es un capricho mío o que yo no les quiera pagar", subrayó.

¿Otra Asociación de Hostelería en ciernes?

Entre los profesionales del sector en León se tiene la firme creencia de que vistas las dificultades por las que atraviesa la Asociación de Hostelería de León desde la Concejalía de Fiestas que dirige Pedro Llamas se está impulsando la creación de una nueva entidad que represente a un sector que en los próximos meses va a tener un indudable protagonismo con la Capitalidad Gastronómica concedida a León.