La semipeatonalización de Ordoño II salva su financiación pero sigue parada

No se destinará a amortización de deuda la partida del proyecto de semipeatonalización de Ordoño II, que estaba en el presupuesto de 2016 y no se ejecutó. La tramitación como proyecto de gasto por parte de Intervención hace que el Ayuntamiento de León cuente con el dinero, aunque todavía no se haya avanzado en los despachos. Pese a que depende también del arreglo del párking subterráneo por parte del banco que se ha quedado con el embargo, la actuación promovida por el equipo de gobierno está parada por la falta de definición de Ciudadanos, que desde hace casi un año asegura que lo estudia.

León suma al presupuesto de este año 11,5 millones de inversión no ejecutada en 2016

No están reflejados en el presupuesto de 2017, pero sí cuentan como inversión para este año. El avance de la liquidación de las cuentas de 2016 deja como saldo para que el Ayuntamienro de León ejecute en este ejercicio 11.468.088 euros: 6.597.500 euros corresponden a fondos del Palacio de Congresos pendientes de la certificación de avance de las obras, mientras que otros 4.870.588 euros se apuntan en proyectos que no han pasado ni siquiera del papel o la intención. Sí lo han hecho actuaciones por valor de 4.468.020 euros que han sido adjudicadas pero no realizadas en su totalidad o que, al menos, cuentan con los pliegos del concurso aprobados. En total, suman 15,9 millones de euros que la administración municipal podrá poner en la calle a lo largo de estos 12 meses. Poco menos que los 16,1 millones de euros que hay asentados en el proyecto presupuestario presentado esta pasada semana entre inversiones reales y transferencias de capital.

La ‘hucha’ se engorda sobre todo con el Palacio de Congresos, que dispondrá de 16,7 millones: 10,1 de las aportaciones de Junta y Gobierno comprometidas para este año y 6,6 de lo arrastrado de anteriores ejercicios. Pese a ello, no será suficiente, puesto que calculan que sólo quedarán libres 16 millones, una vez liquidado el edificio del recinto ferial y la urbanización de la plaza, mientras que la rehabilitación de la antigua azucarera diseñada por Dominique Perrault está presupuestada en 24 millones.

Fuera de estos fondos, los 4,9 millones que el Ayuntamiento no ha sido capaz de sacar adelante en 2016 se reparten entre casi una veintena de partidas que han logrado no destinarse a amortización de deuda, gracias a que Intervención autorizó que se tramitaran como proyectos de gasto plurianuales. En el listado resaltan los 80.405 euros de proyectos de urbanización, de los cuales 780.000 estaban destinados para la semipeatonalización de Ordoño II, paralizada por la indefinición de Ciudadanos y condicionada por la necesidad de acompasarla al arreglo que tendrá que hacer el banco que se ha quedado con el aparcamiento subterráneo. El equipo de gobierno mantiene su intención de intervenir, aunque ya se ha pactado que parte de esta partida, alrededor de 325.000 euros, se reasignarán para convertir el aparcamiento del antiguo desguace de Clarés, detrás del estadio, en un recinto con todas las condiciones para la instalación de las ferias de San Juan y San Pedro.

Retenidos o libres

Pero no son los únicos. En la misma situación, bien con el crédito retenido o incluso como disponibles para poder cambiarlo, están inversiones en 232.000 euros de inversiones en jardines, 100.000 euros de los huertos para parados, 355.012 euros del plan de actuación de la ciudad, 314.000 de adquisición de maquinaria, 436.756 para adquisición de bienes y servicios como mobiliario urbano o juegos infantiles, 100.000 euros para el yacimiento arqueológico de Santa Mariana, los 500.000 euros para el Museo de la Semana Santa y los 420.860 euros del ARU León Oeste previsto para la rehabilitación de viviendas en estas zonas.

Más avanzados están, ya con los pliegos del concurso aprobados o incluso adjudicados, otros 550.429 euros de obras adjudicadas del plan de rehabilitación, los 425.200 euros de la reurbanización de la calle Astorga, los 587.364 del plan de asfaltado que está todavía pendiente de certificar, los 584.000 euros del plan de aceras y vías urbanas y los 508.622 euros para la adquisición de maquinaria para distintos servicios, como la limpieza y recogida de basura o las brigadas de obras.